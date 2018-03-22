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祖克柏：臉書將全面稽核可疑應用程式

2018-03-22 08:40中央社 波特蘭21日專電

5000萬名臉書用戶個資遭英國資料分析機構「劍橋分析」擅自取用，臉書創辦人祖克柏...
5000萬名臉書用戶個資遭英國資料分析機構「劍橋分析」擅自取用，臉書創辦人祖克柏20日終於打破沉默，承認臉書錯誤。路透
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臉書個資外洩曝光後，連日保持沉默的臉書執行長祖克柏今天聲明表示，臉書有責任保護用戶個資，並且採取行動步驟，將對任何有可疑活動的應用程式全面稽核。

祖克柏說：「我們有責任保護您的資料，如果我們做不到，就沒資格為您服務。」

5000萬名臉書（Facebook）用戶個資遭英國資料分析機構「劍橋分析」（Cambridge Analytica）擅自取用，在2016年美國總統大選期間企圖操控選民，更讓臉書面臨嚴重形象危機。

祖克柏（Mark Zuckerberg）今天在個人臉書發表聲明表示，已經針對「劍橋分析」事件展開因應步驟。他寫道：「我們確實犯錯了，接下來還有很多事情必須做，我們需要採取行動，並且具體落實。」

他表示，2007年推出臉書平台時，構想是希望應用程式變得具有更多社交功能，例如可以讓使用者透過行事曆得知朋友的生日，從地圖看到朋友住在何處，從通訊錄看到朋友的照片。

他表示，2013年劍橋大學心理學家柯甘（Aleksandr Kogan）推出了個性測驗應用程式，獲得30萬網友下載，透過這項程式分享自己與朋友的訊息，「以我們平台當年的運作方式來看，意味著柯甘可能因此取得臉書用戶數千萬朋友的資料。」

祖克柏在聲明中表示，從2014年開始，為了防止應用程式濫用，臉書平台對應用程式的資料取得做出大幅限制，「最重要的是，像柯甘的程式再也無法取得用戶朋友圈的資料，除非獲得朋友授權。」

他表示，臉書同時要求程式開發者，如果想取得任何有關臉書用戶的敏感資訊，必須事先獲得臉書同意。2015年，臉書從衛報（The Guardian）記者得知，柯甘將他的應用程式取得的資料分享給「劍橋分析」，這已經觸犯了我們對程式開發者的規定，因此我們立即禁止柯甘的程式出現於我們的平台，也要求柯甘及「劍橋分析」必須正式承諾，不當取得的所有用戶資訊必須全數刪除，他們也都提供了相關的證明。

祖克柏說，上週媒體報導指出，「劍橋分析」可能仍保留著當初承諾會刪的資料，「我們馬上就禁止他們繼續使用我們的所有服務」，目前臉書也與負責調查的主管機關密切配合中。

聲明中指出：「這是發生於柯甘、『劍橋分析』以及臉書之間的背信事件，對於跟臉書分享資料，並認為我們會保護資料的民眾來說，同樣也是背信。我們需要解決問題。」

對於接下來將採取的處理步驟，他表示，將對於可能取得大量個資的所有應用程式展開調查，對於任何有可疑活動的應用程式則將展開全面稽核，如果有任何程式開發者不願配合接受稽查，就會被臉書平台禁止，對於不當使用個資的程式開發商，臉書除了予以禁止之外，還會主動告知受到影響的用戶。

對於程式開發者的資料取得，祖克柏也說，將會採取更嚴格的限制，避免個資濫用事件再度重演，包括如果臉書用戶已經沒有使用某種應用程式三個月，程式開發商就無法繼續取得用戶個資。臉書用戶登入應用程式時所分享的個資，也將減少到只剩下姓名、檔案照片以及電郵地址。

祖克柏表示，下個月將提供所有臉書用戶新的工具，能以最簡便的方式對於應用程式能否取得個資做出權限設定，雖然目前在隱私設定當中已經可以找到這項功能，但臉書會將這項設定擺在動態消息欄位，「好讓所有人都能看得到。」

他表示，要解決所有問題，需要較長的時間，「但我保證我們會把這次事情處理好，並且為大家打造出更好的服務。」

祖克柏臉書
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