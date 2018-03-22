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個資外洩案越滾越大 祖克柏首度承認臉書錯誤

2018-03-22 07:56聯合新聞網 綜合報導

臉書創辦人祖克柏對於「劍橋分析」能違法取得5000萬臉書用戶個資，終於首度發表聲...
臉書創辦人祖克柏對於「劍橋分析」能違法取得5000萬臉書用戶個資，終於首度發表聲明，承認錯誤。路透
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日前外媒爆料英國資料數據分析公司「劍橋分析」利用心理測驗應用，違法取得5000萬臉書用戶個資，並將其非法轉賣給第三方，藉此操作政治風向，消息一出臉書也成為外界檢討的主要對象，對此，昨天臉書創辦人終於首度發表聲明，承認錯誤。

外媒調查發現，數據公司劍橋分析竊取臉書用戶個資，並企圖藉此影響民眾對於英國脫歐及美國大選等重大政治事件的態度，對此祖克柏於美國周三時間，終於在個人臉書上發布聲明，承認臉書沒有盡到保護用戶個資的責任。

「對於劍橋分析事件，我們想要宣布我們目前的調查進度，以及接下來我們將採取的措施，」祖克柏首先在聲明中承認，臉書對於用戶個資原本就負有保護責任，並表示若臉書無法有效保護用戶個資，則臉書就沒有資格為用戶服務。

祖克柏說在貼文中說明了事件的前因後果，並表示是在報導出來後才意識到當初劍橋分析並未把用戶資料從程式上刪除，之後臉書也在第一時間將劍橋分析的權限移除，在聲明中祖克柏譴責了劍橋分析違背當初彼此建立的信任關係，他也承認臉書違背了與用戶之間的信任關係。

祖克柏表示，未來臉書將採取幾點措施，避免類似錯誤再度發生，包括了限制第三方應用程式連接到臉書資料庫，避免有心人士得以竊取用戶個資。

先前外界就曾經批評臉書廣告影響美國大選選民投票傾向，造成「通俄門事件」發生，但祖克柏都未親自現身說明，這次祖克柏則打破慣例，親自出面向用戶承認臉書錯誤，並承認臉書的確違背了與用戶之間的信任關係。

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