FB個資外洩 4大要點看「劍橋分析」

2018-03-20 22:53 中央社 舊金山19日綜合外電報導



英國資料分析業者「劍橋分析」遭媒體踢爆，自2014年起不當擷取臉書用戶個資，成為在英國和美國陷入爭議性風暴的核心。

劍橋分析（Cambridge Analytica）最為人熟知的就是2016年曾幫美國總統川普競選，目前則面臨倫敦辦公室遭政府搜索、美國政府部門的質疑及臉書公司提出鑑識稽核要求等。以下是路透社整理這起事件的4項要點：

●如何創立

劍橋分析是戰略溝通實驗室集團（SCL Group）的分支，是一間政府和軍事承包商，自稱業務範圍從食品安全研究、反毒到政治活動，不一而足。據其官網，SCL已成立超過25年。

「紐約時報」（The New York Times）報導，劍橋分析約在2013年創立，起初業務聚焦美國選舉，公司獲共和黨億萬富豪金主莫瑟（Robert Mercer）的1500萬美元資助，並由後來的白宮首席策士巴農（SteveBannon）命名。

●業務範圍

劍橋分析將自己定位為向政治和企業客戶提供消費者研究、目標式廣告和其他資料相關服務。

●遭控內容

紐約時報和英國「觀察家報」（The Observer）17日報導，劍橋分析從2014年開始，透過欺騙臉書公司和使用者的方式，擷取5000萬筆臉書用戶個資。

報導指出，劍橋分析運用英國學者柯甘（Aleksandr Kogan）開發的應用程式擷取相關資料。臉書公司表示，約有27萬人下載這款應用程式，並以他們的臉書身分憑證登入。

劍橋分析和臉書表示，這款應用程式蒐集臉書用戶和用戶朋友的資料後，柯甘再將這些資料交付劍橋分析。

劍橋分析17日表示，他們起初並不知道柯甘違反臉書規定，且2015年一知道這種情況就將資料刪除。目前未能取得柯甘的回應。

●接下來呢

臉書指出，在2015年獲劍橋分析保證將會刪除所有個資後，便壓迫劍橋分析做出回應。臉書已聘請鑑識公司史卓佛里特貝克（Stroz Friedberg）的鑑識稽核人員協助。

在進行調查的同時，臉書指出，劍橋分析、SCL、柯甘，以及劍橋分析已離職的共同創辦人魏利（Christopher Wylie）因違反規定，臉書帳號遭停權。

麻薩諸塞州和康乃狄克州檢察長已就臉書個資的處理方式展開調查。臉書公司所在的加利福尼亞州檢察長辦公室則對此事表達關切。