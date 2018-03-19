洪秀柱：佩服李敖的不做作 欣賞他的「真」

2018-03-19 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨前主席洪秀柱對於李敖辭世感到不捨。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 作家李敖過世，國民黨前主席洪秀柱今天在臉書貼文，表達難過與不捨。

「我太愛臺灣了，所以不能成為臺獨分子。」－李敖

洪秀柱表示，她過去在立法院的好同事李敖過世了，心中的難過及不捨，實在難以言喻。

洪秀柱表示，她印象中的李敖，是一個有信念的人，他學識淵博、才華橫溢、幽默風趣，且特立獨行。李敖對於政治有自己的想法，他曾經公開批評過許多人，批評過民進黨，也批評過國民黨。李敖雖然言詞犀利，其實他尊重每個人不同的政治信仰，卻也堅持著自己的理念。

洪秀柱指出，李敖對於民進黨的批評多如牛毛，自然是因為現在的民進黨除了欺騙人民之外別無所長，她就不一一贅述，然而他對於國民黨的批評，有一句話讓她印象深刻。他說：「國民黨年輕時候，是權力腐化國民黨；國民黨衰老時候，是國民黨腐化權力。」

洪秀柱表示，一個人，或者一個政黨，如果學不會在失敗的時候自我反省、檢討，就永遠無法重新獲得別人的信任。雖然李敖對於很多事情的評論，未必是真知灼見，但這段話讓她想起她過去曾說過，我們是不是總在不該模糊的地方模糊了、在不該妥協的地方妥協了、也在不該姑息的地方姑息了、更在不該放棄的地方放棄了？

洪秀柱表示，李敖這一生活得精彩，笑傲人生。其言其行，她雖不見得完全贊同，但卻佩服他的不做作，欣賞他的「真」。現在他離開了我們，雖然心中有萬分的不捨，但她相信李敖在另一個無病無痛的世界裡，定會繼續精彩，笑看世間虛假了！