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蔡詩萍憶李敖：他曾說一把年紀還要粉墨登場很悲哀

2018-03-19 02:20聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

作家李敖昨天病逝。作家蔡詩萍在臉書發文，憶起他和李敖的過去。蔡詩萍說，李敖還在電視主持節目的某一次，他當時還常常上電視做評論，兩人在化妝室裡聊天，蔡詩萍讚李敖「不容易」，從文字轉換到螢幕，適應得不費吹灰之力。李敖卻拋給蔡詩萍一句他從來不會忘記的話：「老弟啊~到了我這年紀，還要粉墨登場，也是一種悲哀啊~」

「我望著他一身紅夾克，起身離開化妝室。」蔡詩萍說，有時，粉墨登場是不得不然。因為你必須當英雄。然而，有時粉墨登場，卻多少有點悲涼，因為你明明知道，狗吠火車。這身影，他會記得一輩子。

談到李敖的一生，蔡詩萍表示，文字撼動一個時代的英雄，李敖辭世，「後無來者了」。這點應該不會有爭議。因為時代不同了。

蔡詩萍說，他這一輩，可以說打從青少年時期，「若屬叛逆文青，大概沒有幾個不沾上一點李敖的。」他以前就數度提過，大一到台大讀書，環境還沒熟悉，就跑到光華商場舊書店找禁書，李敖的《傳統下的獨白》，陳映真的《第一件差事》，還跑去中華商場，買鞋後跟可以加釘的短靴子。

「那真是壓抑，但叛逆雷聲在遙遠天邊隱隱作響的年代。」蔡詩萍說，然而，對早熟的李敖而言，李敖卻已經早在他出生的年頭，就一人吹起號角，對當時的威權體制無所不在的牢籠，發出了攻擊號。左衝右突的，贏得了名聲，付出了代價。

蔡詩萍說，在他大學之後的人生裡，伴隨台灣政治的變化，李敖的戰鬥力，從文字轉戰到電視，後來的九零後的世代，尤其二十一世紀的世代，很多人只記得那位穿紅夾克，戴眼鏡，手執著某些文件不斷揮揚，聲音急促而高亢，動輒「你懂我的意思嗎？」、「你懂我的意思嗎？」的那位阿北！但很少會記得，李敖年輕時，卻是憑著一支筆，揮灑自如的文字，在體制重重的包夾下，力抗一整個島嶼的沉悶。

蔡詩萍表示，聽聞李敖過世的這一晚，他找出書架上，兩本李敖寫於他出生那年的小冊子，《大學後期日記甲集》、《大學後期日記乙集》，當時李敖才從大三升上大四，但筆力之雄健，見識之敏銳，批判之剛強，自暴之裸露，已經顯露出李敖日後數十年的人生端倪，與必然隨著而來的種種麻煩。

「李敖走了。不可能像五四那世代，揮一揮衣袖不帶走一片雲彩。」蔡詩萍說，李敖走了，而且帶走一個「口誅筆伐」猶能撼動整棟威權體制的年代！「他之後，江湖再無李敖。」或者，可以說，再無文字可以撼動時代的際遇了吧！

作家蔡詩萍聽聞李敖過世的這一晚，他找出書架上，兩本李敖寫於他出生那年的小冊子，《...
作家蔡詩萍聽聞李敖過世的這一晚，他找出書架上，兩本李敖寫於他出生那年的小冊子，《大學後期日記甲集》、《大學後期日記乙集》。圖／截自蔡詩萍臉書
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