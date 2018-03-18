「懷念大哥大大」 盧秀燕悼李敖：表面嚴厲心存厚道

2018-03-18 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



盧秀燕說，是現任立委中少曾與李敖同事過的，李總喊他小妹妹。圖／擷自盧秀燕臉書 分享 facebook

國民黨台中市長參選人、立委盧秀燕今天在臉書發文「悼～李敖」，她說：「我可能是曾經和李敖在立法院國防委員會同事的極少數現任立法委員之一」。因為兩人年齡相差甚多，他總喊盧秀燕「小妺妹」。

盧秀燕說，李敖是另類的政治評論家，立法院和軍中有不少他的粉絲。每次質詢總把冷門的國防委員會炒熱，官員、記者、助理..，相不相干的人都擠到國防委員會一睹他的風采。他言辭犀利，敢於批判；但總不傷人身。表面嚴厲，其實心存厚道。

盧秀燕提到，因李敖當時是是新科立委，有些議事不太嫺熟，總私下問「小妺妹，這個議題（或預算）如果我要處理，你看該怎麼弄？」，立委任滿李敖寫了一本有關立法院問政實錄，書中還謝謝盧秀燕，並且送書，盧記得李敖戲稱，「你是少數不花錢就可以得到我書的人，因為要我的書一定要自己買」。

在國防政策上，李敖主張台灣應該擅用槓桿原理。盧秀燕說，李敖認為台灣何必花千億預算去買武器，而應該要求美國政府買單。例如，北約和美國聯防，北約的長程預警雷達就由美國花費建置。他譏諷「台灣不應該自備狗糧為美國當看門狗」。

盧秀燕悼李敖，「很榮幸和李敖共事」「懷念你，大哥大大！」