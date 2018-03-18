親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
李敖人生劃句號
李敖逝各界悼念
川普簽署台旅法
深澳電廠案過關
世代調查首部曲
藍綠各黨拚選戰
陳水扁為兒站台
政治
軍事
綜合

把白酒當水喝 68歲的他慘變成「綠巨人」

狂傲的人無智慧？ 胡志強：李敖是少有的例外

2018-03-18 18:23聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

胡志強在臉書評說，唯獨李敖是少數兼具狂傲與智慧的人。圖／擷自胡志強臉書
胡志強在臉書評說，唯獨李敖是少數兼具狂傲與智慧的人。圖／擷自胡志強臉書
分享

作家李敖今天病逝，前台中市長胡志強今天傍晚說：「有智慧的人不狂傲，狂傲的人無智慧，李敖是少有的例外。」真的是「典範長存」，令人珍惜懷念！」

李敖病逝後，各方好友對的李敖博學與狂傲多所懷念。被李敖推崇為「國民黨最優秀的人才」的胡志強，也在臉書發表感言。胡粉也在留言一起哀悼李敖，多表示難過與不捨，還有人認為胡志強「最到位的評論」

他強調，有智慧的人像胡適之，表現得溫文儒雅，但狂傲的人很多，通常都顯不出智慧，他就不舉例子了，唯獨李敖是少有的兼具狂傲與智慧的人。

李敖胡志強國民黨
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

「懷念大哥大大」 盧秀燕悼李敖：表面嚴厲心存厚道

2018-03-18 18:33

「勇於挑戰體制」 蔡總統臉書發文悼念李敖

2018-03-18 18:15

臉書悼念李敖 陳芳明：他走了仍是我的典範

2018-03-18 18:15

影／肯定李敖 徐國勇：挑戰威權 功勞不可抹滅

2018-03-18 17:34

王炳忠記得李敖這句話：勃起台灣 挺進大陸 威而鋼世界

2018-03-18 16:41

2000年兩人曾競選總統 李敖最後請支持者把票投宋楚瑜

2018-03-18 16:39

孫大千憶李敖：我們都被他罵過卻想念他的美好影響

2018-03-18 15:14

李敖病逝 鄭明典：他是個有時代代表性的人物

2018-03-18 15:05

李敖過世 行政院：表達最深哀悼

2018-03-18 12:55

李敖過世 網友：以後沒有大師了！

2018-03-18 12:32

李敖過世 陳芳明：他是實踐型知識分子典範

2018-03-18 12:14

李敖過世 王金平惋惜：不愧為當代的傳奇人物

2018-03-18 12:00
看更多

熱門文章

作家李敖過世 享壽83歲

2018-03-18 11:37

真的有乾淨煤！徐國勇：建議大家google一下

2018-03-18 09:42

段宜康批民進黨處理婚姻平權拖拉 他諷：推北市長也是

2018-03-18 09:11

李敖百年╱李敖公開退還萬寶龍 國防部灰臉

2018-03-18 11:45

深澳電廠隱憂 孫大千誓言台北變低碳城市

2018-03-18 08:28

陳水扁上台為陳致中加油 擁抱陳致中

2018-03-17 20:32

李敖一生多情 和胡茵夢短命婚轟動全台

2018-03-18 12:39

呂秀蓮稱有一份資料 柯文哲：不要故弄玄虛

2018-03-18 10:33

李文爭親子關係認定 名正言順當李敖女兒

2018-03-18 16:43

「乾淨的煤」你信嗎？ 治國話術還有更夢幻的…　

2018-03-18 09:00

「燃煤電廠不是潔淨能源」 詹順貴這樣承認

2018-03-17 23:55

台旅法生效 中共外交部：已對美提出嚴正交涉

2018-03-18 00:04

李敖大師短暫卻精采的政治路

2018-03-18 12:02

李敖為誰哭泣？初戀女友出書形容他的愛細緻柔和

2018-03-18 13:12

深澳電廠用乾淨煤 林郁方爆：美國肯波電廠的翻版瞎話

2018-03-18 09:41

李敖05年北大演講公開諷刺中共 啟發一整代大陸學子

2018-03-18 13:19

台旅法生效 大陸學者：需強力反制

2018-03-17 21:36

影／阿扁上台替陳致中加油 「拉拉鍊」示意不說話

2018-03-17 22:24

李敖病逝 經典名言回顧：我從不崇拜偶像

2018-03-18 12:18

最後回頭！？ 韓國瑜最快明天宣布參選決定

2018-03-18 06:01

穿KMT潮T走春引熱潮 鍾沛君：展現馬英九親民Style

2018-03-18 15:13

影／李敖作詞「忘了我是誰」傳唱30年 情歌背後故事太驚人

2018-03-18 12:39

小英黑手伸入僑界 歐華年會驟然停辦

2018-03-18 16:07

李敖病逝 兒子：不舉辦告別式、追思會 一切從簡

2018-03-18 15:00

李敖百年╱被李敖纏上 無盡的噩夢

2018-03-18 11:44

台灣旅行法生效 蔡英文推特感謝川普 並列2國國旗

2018-03-17 21:52

李敖病逝 兒子李戡：尊重遺願 不舉行告別式一切從簡

2018-03-18 14:24

直播／李敖過世 榮總下午說明

2018-03-18 11:37

李敖過世 蔡康永哀悼「那個江湖不在了」

2018-03-18 13:56

李錫錕喊話邱太三：立即廢止陳水扁保外就醫許可

2018-03-18 10:32

扁參加陳致中造勢晚會 坐台下微笑聽演講

2018-03-17 19:42

十年前嗆陳水扁 李敖： 你不敢實行台獨！

2018-03-18 12:55

李敖過世 陳芳明：他是實踐型知識分子典範

2018-03-18 12:14

生前最後專訪／李敖：我罵人養生 能證明對方王八蛋

2018-03-18 13:31

李敖過世 王金平惋惜：不愧為當代的傳奇人物

2018-03-18 12:00

新聞眼／這面盾牌 美台要謹慎運用

2018-03-17 23:25

柯建銘悼念林錦芳 不捨她因司法院副院長提名遭攻擊

2018-03-17 19:38

李敖病逝 主治醫師：他積極正向 還會和我們開玩笑

2018-03-18 15:48

黃昏之戀受挫？ 李敖為何沒續成大全集85冊

2018-03-18 13:16

台旅法生效 陸黨報海外網：美打「台灣牌」

2018-03-17 21:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top