狂傲的人無智慧？ 胡志強：李敖是少有的例外

2018-03-18 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



胡志強在臉書評說，唯獨李敖是少數兼具狂傲與智慧的人。圖／擷自胡志強臉書 分享 facebook

作家李敖今天病逝，前台中市長胡志強今天傍晚說：「有智慧的人不狂傲，狂傲的人無智慧，李敖是少有的例外。」真的是「典範長存」，令人珍惜懷念！」

李敖病逝後，各方好友對的李敖博學與狂傲多所懷念。被李敖推崇為「國民黨最優秀的人才」的胡志強，也在臉書發表感言。胡粉也在留言一起哀悼李敖，多表示難過與不捨，還有人認為胡志強「最到位的評論」

他強調，有智慧的人像胡適之，表現得溫文儒雅，但狂傲的人很多，通常都顯不出智慧，他就不舉例子了，唯獨李敖是少有的兼具狂傲與智慧的人。