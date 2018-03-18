「通常狂傲的人無智慧」胡志強悼：李敖是少有例外

2018-03-18 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



知名作家李敖因罹患腦幹腫瘤，今天上午在台北榮總辭世，享壽83歲，各界哀悼。國民黨前副主席胡志強傍晚在臉書表示，「通常有智慧的人不狂傲，狂傲的人無智慧，但李敖是少有的例外」，盛讚李敖是一個不凡的人，「典範長存」，令人珍惜懷念。