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黃智賢：我們擁有的一切 絕對有李敖的一份

2018-03-20 11:40聯合報 記者黃國樑╱即時報導

黃智賢悼念李敖。 圖擷自黃智賢世界
黃智賢悼念李敖。 圖擷自黃智賢世界
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政治評論人黃智賢在臉書寫了一篇「長相思，在長安～念李敖」的文章，以悼念剛逝去的作家李敖。她說，

黃智賢寫道，「無法相信，我在長安。長安，是長安一片月，萬戶擣衣聲的長安。是長安不見使人愁的長安。帝皇的祝願，人們的祈求，可曾長治久安？」

她說，站在偉岸的明城牆上，想像多少征戰攻伐。多少春閨夢裡人，寸寸血淚。不遠處，是大雁塔的玄奘，那一生追求理想的玄奘。在華清宮，走在西安事變時蔣公的住處。抬起頭，遠遠山坡上，看見歷史轉淚點的兵諫亭。旁邊是挖掘出的楊貴妃沐浴池，始是新承恩澤時啊！兵馬俑車程不遠，是咸陽城，一統六國的秦始皇。一時間，歷史層層疊疊，讓人恍忽起來。

她說，知道李敖走了時，她在西安。淚，就那樣落下來。我們這一代，誰不是讀李敖的文字長大的呢？那是如天神般的氣概與才氣。如此張狂的才華，睥睨天下的存在。震動天下，啟蒙萬生。

俠骨柔腸，福澤後人。為了支持慰安婦，向日本追訴，捐出珍寶。是這樣的李敖。我們所享有的今日，有著李敖的過往悲情與犧牲。

黃智賢寫著，見到李敖，是在2004年。14年了。陳水扁已經用2顆子彈的詐術騙局，連任。那一張總統選票的意義，被319這個日子玷汙。踐踏了所有人艱辛努力，拼出來的民主。陳文茜在振興醫院住院，她去陪。李敖大師打電話說要來看文茜，她便到樓下接他。

李敖由助理陪著，穿著他的招牌紅夾克。

她說，沒想到一見到李敖，問了好，我眼淚就簌簌的落下。毫無緣由，全無防備。一頭走，一頭哭，用兩隻袖子擦眼淚。越哭，淚水越不能停。知道自己失態，掙扎著想忍住，卻連一句話，都沒辦法說。直到把李敖送到文茜的病房，我才走到走廊角落，抱著頭，狠狠地哭完。

她說，李敖被嚇壞了，對文茜說，這是不是個瘋子？怎麼一見他就哭成那樣？至今，她仍無法解釋當時的眼淚。

黃智賢說，李敖有種種缺點和不近人情，也或許對不起一些人。他讓許多人頭痛，更影響了千千萬萬人。但沒有人是完美的。將來為他作傳的人，必將他的功過是非，忠實紀錄。一生做學問，追求證據與真相的李大師，也必同意。但他那樣的剽悍與勇氣，在那樣的年代，無與倫比，照耀天際。我們所擁有的一切，絕對有李敖的一份。

她說，在長安，歷史，讓人如此敬畏。在前人的掙扎、奮鬥與血淚前，我們何等渺小。人生何等短暫。且讓我們珍惜感念。感念前人的付出與犧牲。珍惜我們愛的一切，和愛我們的人。雖然流淚，但微笑著。長相思，在長安。

李敖黃智賢

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