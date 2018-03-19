李敖過世 段宜康：這個人絶不該受到褒揚

民進黨立委段宜康。 聯合報系資料照／記者黃義書攝影 分享 facebook 作家李敖過世，各界一片哀悼，然而民進黨立委段宜康則公開在臉書發文，稱李敖的狂傲、挑戰威權，是經過算計的，強調李當然會在歷史留名，但此人不斷公開傷害台灣、傷害中國民主運動，李敖這個人，絶不該受到褒揚。

以下為段宜康臉書全文：

「國中開始讀李敖的文章。

那時候文星書店早就停業了。因為先父和蕭孟能有些往來，所以家裡收著差不多完整的文星雜誌。

雖然對他和徐復觀、胡秋原的筆戰實在不知所云；但青澀年華的我，佩服李敖的大膽、叛逆、犀利，實在到了五體投地的地步。

除了讀他的文章，我和李敖從來沒有互動。直到2004年，我在台北市南區競選立委連任，李敖也以無黨籍身份在同選區投入選戰。應選10席，結果他以第10名當選；我是第11名。

當時我的敗選感言説，能敗於少年時期的偶像之手，是我的榮幸。

這是我的人生，和李敖僅有的交會。

要說李敖的天份、才氣極高，治學、文字、口語的能力極強，大概也沒什麼人能有不同意見。

但李敖一輩子「處理別人財物」，包括侵奪蕭孟能家産，到了惡名昭彰的地步；到後來吹捧一國兩制、為中國政府美化「六四慘劇」，在在都很讓我們曾經視之為偶像的人痛心疾首。

李敖的狂、傲、挑戰威權，是經過算計的。

李敖當然會在歷史留名。但此人不斷公開傷害台灣、傷害中國民主運動，李敖這個人，絶不該受到褒揚。」