李敖勤寫作 120本書96本被禁

李敖曾演講暢談和文星雜誌的淵源。 圖／飛頁書餐廳提供 分享 facebook

作家李敖生平寫了一百廿本書，在戒嚴時代有九十六本被查禁，他曾自豪自己是「世界第一禁書作家」。風雲時代總編輯陳曉林認為，台灣有如今如此開放自由的言論環境，李敖是重要推手之一。

李敖崇拜胡適，筆名「敖之」便是效法胡適（胡適字適之）。

在台大念書時，總是一身長袍、帶著徐志摩般的眼鏡，之後他在文星雜誌上力主西化，為胡適辯護，掀起中西文化論戰，李敖也一戰成名。

創刊於一九五七年的文星雜誌，是戰後台灣最重要的文化雜誌之一。一九六一年，文星社長蕭孟能延攬李敖加入編輯團隊，他透過雜誌鼓吹自由主義，點燃批判政治、文化的思想火種。

陳曉林回憶，李敖投稿文星的第一篇文章「老年人的棒子」，影射台灣的文壇和政治都遭老年人把持，應該交棒給下一代，嚴詞的批判，轟動台灣。

李敖接著寫「給談中西文化的人看看病」，引起胡秋原等學者撰文反駁，一場中西文化論戰就此展開。

文星在一九六五年遭勒令停刊。去年李敖曾應遠景出版社之邀，暢談當年「搞倒文星雜誌」的歷程。

李敖因挹注彭明敏逃亡曾入獄，在獄中構思長篇歷史小說「北京法源寺」。以清末戊戌變法為背景，暗喻當時的台灣也應該來一場變法。

李敖出獄後完成「北京法源寺」，是他第一部長篇小說，去年大陸將「北京法源寺」搬上話劇舞台，還曾來台灣公演。

李敖去年自曝得了腦瘤，但仍然一天工作十五小時，為的是在三年內出齊達八十五冊的「李敖大全集」，可惜這個心願沒達成。