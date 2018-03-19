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李敖政壇路 兩度入獄四度參選

2018-03-19 00:04聯合報 記者王寓中／台北報導

李敖與陳文茜相交四十年。 圖／聯合報系資料照片
李敖與陳文茜相交四十年。 圖／聯合報系資料照片
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一生精采的李敖，年輕時在黨外雜誌任職，文筆犀利，曾兩度入獄，兩千年代表新黨參選總統敗選，二○○四年當選立委，抗議軍購案，曾帶狗鏈到立院，直指台灣是美國的看門狗，還曾狀告所有的立委，問政風格依舊特立獨行。

言辭犀利的李敖，一生中曾有二次牢獄之災；一九七一年三月十九日被捕，起因是資助被稱為台獨教父的彭明敏偷渡外逃，隔年二二八這天，被以叛亂罪判刑十年，直到一九七六年十一月才出獄。

兩千年總統大選，李敖獲新黨提名與馮滬祥搭檔參選，但得票率僅百分之零點一三，成為總統直選以來得票率最低的參選人。二○○六年，李敖也曾以參選台北市長的方式宣揚其政治理念，但僅獲七七九五票。

但二○○四年李敖以「不插旗、不拜票、不發傳單、不做廣告、沒有競選總部」的方式，憑其高知名度當選台北市立委，在質詢國防部長李傑時拿出狗鏈，直指台灣作為美國的看門狗卻要自費購買武器。

李敖曾表示不屑政治，但卻參與好幾次選舉。兩千年代表民進黨參選總統的許信良認為，李敖不是認真選總統，李也知道不會當選，李敖只是要表達一種「任何人都可以選總統，我當然也可以」的態度。

二○○七年九月，李敖宣布成立政黨「中國智慧黨」，提出十點政治理念，但不成功。兩個月後，李敖發表新書「李敖議壇哀思錄」，告別政壇，專職寫作。但在二○一二年參選立委失利。

李敖十年前參加電視節目，曾經談到歷任總統蔣介石、蔣經國李登輝及陳水扁，狠批這些人都不是好的領導者，李敖更痛罵「從來沒有一個政權像民進黨這樣子，完全靠騙取得政權的」。

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