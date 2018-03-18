一生多情 李敖的七段戀愛兩次婚

李敖一生多情，女兒李文的生母王尚勤（左），是知名作家王尚義(右)的妹妹。 圖／王尚勤提供 分享 facebook

李敖一生談過七段戀愛，擁有兩段婚姻。李敖過世後，家庭間的糾葛也浮上檯面。李敖的非婚生女李文表示，已向台北地院請求與李敖的親子鑑定，拿不拿到李敖的遺產不重要，重要的是她要認祖歸宗。

李敖的情人、妻子中，最有名的應是影星胡因夢；持續最久的是現任妻子王小屯，相守迄今近卅年。唯一曾出書談兩人戀情的，便是李文之母、李敖的大學女友王尚勤。

王尚勤是「野鴿子的黃昏」作者王尚義的妹妹。李敖和王尚義一九六○年代都在台大念書，兩人結成莫逆。王尚勤與李敖在公車上相識，因王尚義而有更深入的交往。

李敖一向給人遊戲人間形象，但在王尚勤回憶錄「李敖為誰哭泣？」中，形容年輕的李敖「細致、柔和的愛情裡，讓人迷惑、讓人捉摸不定」。

在保守的年代，兩人勇敢同居。兩年後王尚勤赴美留學，李敖為此哭了一整晚。王尚勤到了美國發現懷孕，李敖原本不贊同生下孩子，王尚勤卻因美國法律不容墮胎、生下一個女兒，就是李文。

李文三歲時，王尚勤帶她返台，曾想破鏡重圓。不久卻發現李敖身邊已有女友，只得返美繼續學業，李文則交由王母養育。當時李敖還上演一場「搶嬰記」，將李文帶回家中養育。

五十二歲李文表示，她最近見到父親那次是十三年前。也許父親不想見她，即便她去年七月回台，仍沒見到父親。李文說，她欲申請台灣戶籍，要當李敖名正言順的女兒。

李敖和胡因夢相差近廿歲，婚姻轟動一時，卻只相守一百多天。據說李敖結婚當天，就告訴證婚人高信疆，這婚姻不會超過一年。高問何必多此一舉？李敖表示兩人「都好勝，總要把未做完的事做完。」

第二任妻子王小屯和李敖的年齡差距更大，相差卅歲。一九九○年代，李敖看到等公車時讀著他的書的王小屯驚為天人，經八年愛情長跑步入禮堂，擁有一對子女李戡和李諶。兩人婚姻原不被看好，卻成為李敖後半生最重要的女人。