李敖83歲病逝 別了，永遠的逆風者

2018-03-18 23:52 聯合報 本報記者／連線報導



特立獨行的李敖，穿著「招牌」紅色夾克，在參選立委投票後比出勝利手勢。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

罹患腦幹腫瘤的作家李敖，昨天病逝台北榮總，享壽八十三歲。犀利的文筆和語鋒，是李敖留給世人的印象，從批判時政到從政、跨足影視 ，豐富璀璨的人生自此歸於沉寂。

李敖的兒子李戡昨說明父親身後事表示，父親是堅強樂觀的人，後事將遵照父親意願及一貫作風，不舉行任何活動，一切從簡。文化部表示，李敖是臺灣自由主義精神的重要啟蒙人物，將呈請總統明令褒揚。

蔡英文總統昨也透過臉書悼念李敖，表示李敖是個勇於挑戰體制、對抗權威的作家。犀利的文筆、特異的言行，都讓同時代的年輕人佩服。在威權壓迫而寂靜無聲的時代，台灣社會因有李敖這樣的人，而不再沉悶。

她說，李敖的過世，代表了一個時代的消逝。當年李敖所挑戰的威權，已經成為歷史。李敖筆下渴望的自由，已經變成台灣的生活方式。李敖為抗爭強權留下的數百萬字，永遠是台灣社會重要資產。

北榮神經醫學中心主任王署君表示，李敖一○四年確診腦幹腫瘤，去年十月肺炎入院，發現腦瘤惡化，因標靶藥效漸失，二個月前病況惡化，改採安寧緩和照顧。

「他意識清楚時，還能和我們開玩笑。」王署君說，李敖熱愛生命，是一名生命鬥士。治療期間曾受訪表示，每天要服大量藥物，雖然辛苦但他自認：「最好的時光是我能活到現在受訪。」

李敖廿六歲退伍後，就被當時出版商蕭孟能創辦自由主義月刊「文星」網羅，強調反封建和西化，對時人思想形成衝擊。

一九九五年李敖跨足電視圈，主持「李敖笑傲江湖」，始終都身穿著紅色夾克現身螢光幕前，「紅夾克」成了他的招牌服飾。二○○四年當選立委踏入政壇。李敖給人另一印象是經常興訟，曾告二二二位立委，剝奪他的發言權。

嘻笑怒罵皆成文章的李敖，走完他多彩的一生，與他相交四十年的資深媒體人陳文茜表示，「大多數的人都活在政治正確之中，是永遠的順風者，李敖永遠活在個人價值正確中，為永遠的逆風者。」