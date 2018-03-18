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李敖大女兒李文爭親子關係 要認祖歸宗

2018-03-18 22:37聯合報 記者陳言喬╱即時報導

李敖大女兒李文。圖／李文提供
李敖大女兒李文。圖／李文提供
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作家李敖過世後，家庭之間的糾葛也浮上檯面。李敖的非婚生女李文今天表示，她已向台北地方法院請求與李敖的親子鑑定，她拿不拿到李敖的遺產不重要，重要的是她要認祖歸宗。

今年52歲的李文母親是台大美女王尚勤，當年李敖因言賈禍坐牢，李敖無法照顧王尚勤，讓王尚勤赴美生產。王尚勤產後帶回李文，原由王尚勤的媽媽（李文外婆）照顧，但李敖搶回來讓自己的母親帶。

李文後來在美國拿到教育學博士，15年前到北京定居。去年7月回到台灣，不久與台商男友結婚。李文坦言，父親過世前一直沒見到他。事實上，她最近見到父親的那次也是13年前了。

李文說，2005年9月李敖展開「神州文化之旅」，她才在北京見到父親，當時父親專程到她家看她，後來就再也沒到父親，即便她去年7月回台，仍沒見到父親。

李文說，也許父親不想見她，因為父親是個很注重自己形象的人，連最好的朋友陳文茜想見父親都不得其門而入，有可能是擔心自己生病後的容貌不忍卒睹；也可能是大家都不見面而可少點困擾（與李敖現有家庭）。

1980年李敖與胡因夢離婚後，遇到了他現任的妻子王小屯（ 王志慧），個性剛強的李文面對這個與她同年紀的「後媽」，心中五味雜陳。兩人註定難以相處，也幾乎不願碰面，李敖為處理家庭關係，煞費苦心，安排李文赴美念書，也不希望她回台灣。 

但李文還是在去年7月從大陸回台，她欲申請台灣戶籍，但移民署告知需返回美國紐約取得出生證明等文件，讓她備覺困擾，如今她進一步向台北地院請求親子鑑定，要當李敖名正言順的女兒。 

李文說，爸爸先前著作「北京法源寺」已譯成英文，並獲推薦爭取諾貝爾文學獎，她打算集合自己母校哥倫比亞大學師生、及翻譯專家等資源，著手翻譯「李敖大全集」，為爸爸爭取二度諾貝爾文學獎提名，「要讓爸爸的作品國際化，發揚光大。」

李敖今天過世後，李文旋即在臉書上傳十張從小到大與父親的合照，並貼上李敖生前喜愛的愛爾蘭民歌「丹尼少年」（Danny Boy）歌詞翻譯，這首歌描寫父子之情，丹尼男孩最後找到父子之愛。

她以英文回覆臉友「節哀順變」的留言說：老兵已死，我們將緬懷他。

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