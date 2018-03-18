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以世界第一禁書作家自豪 李敖讓「文星雜誌」倒刊

2018-03-18 21:57聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

李敖生平寫了120本書，在戒嚴時代有96本被查禁，他曾自豪自己是「世界第一禁書作家」。風雲時代總編輯陳曉林說，李敖敢言敢鬥、勇於批判與衝撞體制，為當時封閉的台灣注入一灘言論自由的活水，啟迪了許多黨外人士。台灣如今有如此開放自由的言論環境，李敖是重要推手。

李敖崇拜胡適，筆名「敖之」便是效法胡適（胡適字適之）。1960年代在台大念書時，總是一身長袍、帶著徐志摩般的眼鏡，漫步校園中，很有五四文人的風流。之後他在文星雜誌上力主西化，為胡適辯護，掀起中西文化論戰，李敖也一戰成名。

創刊於1957年的文星雜誌，是戰後台灣最重要的文化雜誌之一。1961年，文星社長蕭孟能延攬尚就讀於台大歷史系的李敖加入編輯團隊，他透過雜誌鼓吹自由主義，點燃批判政治、文化的思想火種。

陳曉林回憶，李敖投稿文星的第一篇文章「老年人的棒子」，影射台灣的文壇和政治都遭老年人把持，應該交棒給下一代，新鮮而一針見血的批判，轟動台灣。

李敖接著寫「給談中西文化的人看看病」，引起胡秋原等學者撰文反駁，一場中西文化論戰就此展開。文星在李敖的主持下，三度遭查禁。1965年，李敖一篇「我們對『國法黨限』的嚴正表示：以謝然之的作風為例」一文，引發當局不滿，文星遭勒令停刊、走入歷史。去年李敖曾應遠景出版社之邀，暢談當年「搞倒文星雜誌」的歷程。

李敖因挹注彭明敏逃亡曾入獄，台大歷史系肄業的李敖，在獄中構思長篇歷史小說「北京法源寺」。以清末戊戌變法為背景，暗喻當時的台灣也應該來一場變法。

李敖出獄後完成「北京法源寺」，是他第一部長篇小說，曾有人向諾貝爾文學獎推薦「北京法源寺」。去年大陸將「北京法源寺」搬上話劇舞台，還曾來台灣公演。

李敖去年自曝得了腦瘤，但仍然一天工作15小時，為的是在3年內出齊達85冊的「李敖大全集」，可惜這個心願沒達成。

李敖曾演講暢談和文星雜誌的淵源。圖╱飛頁書餐廳提供
李敖曾演講暢談和文星雜誌的淵源。圖╱飛頁書餐廳提供
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