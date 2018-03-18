多年後竟成好友 李敖留存他高中寫的一封信

2018-03-18 21:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



作家李敖今天上午辭世，享壽83歲。遠流出版社負責人王榮文，在20多年前，推出李敖主編校訂的《中國歷史演義全集》，為出版社賺進第一桶金。他回憶李敖，難忘他過目不忘的能力。他指出，李敖除了頭腦好，對整理資料也很有一套，遠景出版社創辦人沈登恩後來認識李敖時，某天他竟然拿出沈高中寫給他的信，顯見他念舊，做事又有條理。

王榮文說，他1967年考上大學第一次到台北念書，那時他最常買書的地點，就是和平東路師大旁的志文出版社，以及峨嵋街的文星書店。當時因為文星書店出版的雜誌或書，對年輕人有很大的影響力，對一個南部小孩來說，更是開眼界的地方。1975年他創辦遠流，買下文星書店在安和路的圖書室，成為出版夢想的發端，也在那時認識了李敖。

他回憶，當時他用7輛卡車把書搬到遠流出版社在景美的地址，搬書的時候，李敖站在一旁說：「大部分的好東西都在我家了，你買個垃圾做什麼？」他當時不以為意，因為直覺自己買的是一個夢想、一個理念。

直到後來，他與李敖因出版而開始合作，發現李敖每天都要買很多份報紙，習慣剪報歸檔，他常笑稱自己，「一個人的做情報的能力，可以抵兩千個調查局的人」，不過事實也確實如此，李敖無論在文壇，到後來步上政治一途，都可發現他在面對不同政黨的人時，擁有令人驚豔的應變能力。

王榮文說，在他碰過的作家當中，能像李敖般不斷學習的，恐怕只有金庸及詹宏志才有這樣的本領。在當時合作階段，兩人常一起工作，發現了他讀過書後有過目不忘的能力，也有自己整理資料的一套辦法。他合夥的遠景出版社創辦人沈登恩後來也認識李敖時，某天李敖竟拿出沈在高中時寫給他的信，令兩人驚訝不已，李敖也沒料到會和這封信的主人認識。