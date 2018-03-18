親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
李敖人生劃句號
李敖逝各界悼念
川普簽署台旅法
深澳電廠案過關
世代調查首部曲
藍綠各黨拚選戰
陳水扁為兒站台
政治
軍事
綜合

多年後竟成好友 李敖留存他高中寫的一封信

2018-03-18 21:56聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

作家李敖今天上午辭世，享壽83歲。遠流出版社負責人王榮文，在20多年前，推出李敖主編校訂的《中國歷史演義全集》，為出版社賺進第一桶金。他回憶李敖，難忘他過目不忘的能力。他指出，李敖除了頭腦好，對整理資料也很有一套，遠景出版社創辦人沈登恩後來認識李敖時，某天他竟然拿出沈高中寫給他的信，顯見他念舊，做事又有條理。

王榮文說，他1967年考上大學第一次到台北念書，那時他最常買書的地點，就是和平東路師大旁的志文出版社，以及峨嵋街的文星書店。當時因為文星書店出版的雜誌或書，對年輕人有很大的影響力，對一個南部小孩來說，更是開眼界的地方。1975年他創辦遠流，買下文星書店在安和路的圖書室，成為出版夢想的發端，也在那時認識了李敖。

他回憶，當時他用7輛卡車把書搬到遠流出版社在景美的地址，搬書的時候，李敖站在一旁說：「大部分的好東西都在我家了，你買個垃圾做什麼？」他當時不以為意，因為直覺自己買的是一個夢想、一個理念。

直到後來，他與李敖因出版而開始合作，發現李敖每天都要買很多份報紙，習慣剪報歸檔，他常笑稱自己，「一個人的做情報的能力，可以抵兩千個調查局的人」，不過事實也確實如此，李敖無論在文壇，到後來步上政治一途，都可發現他在面對不同政黨的人時，擁有令人驚豔的應變能力。

王榮文說，在他碰過的作家當中，能像李敖般不斷學習的，恐怕只有金庸及詹宏志才有這樣的本領。在當時合作階段，兩人常一起工作，發現了他讀過書後有過目不忘的能力，也有自己整理資料的一套辦法。他合夥的遠景出版社創辦人沈登恩後來也認識李敖時，某天李敖竟拿出沈在高中時寫給他的信，令兩人驚訝不已，李敖也沒料到會和這封信的主人認識。

王榮文說，上次與李敖見面大概是他80大壽，當時應是由李敖的兒子策畫，李敖70大壽時他也在場，是朋友一夥人共同幫他祝賀。他表示，李敖為人豪爽，不避諱友人幫他過節，常語帶幽默地說「我不喜愛人誇獎我，因為我怕誇得不夠好」，就連生日也笑說「怕別人策畫得不夠好」，王榮文說，李敖雖然過世，不過大師的幽默都已深植在他心中。

李敖擔任立委時。報系資料照
李敖擔任立委時。報系資料照
分享

李敖金庸
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

李文爭親子關係認定 名正言順當李敖女兒

2018-03-18 16:43

曾批「真的李敖死了」 王世堅今哽咽道歉

2018-03-18 21:27

現任立委的她 當年被李敖叫小妹妹

2018-03-18 18:17

李敖大女兒李文爭親子關係 要認祖歸宗

2018-03-18 22:37

以世界第一禁書作家自豪 李敖讓「文星雜誌」倒刊

2018-03-18 21:57

一生多情 李敖的七段戀愛和兩次婚姻

2018-03-18 21:48

珍貴忘年之交 李敖都稱她「新娘子」

2018-03-18 21:03

只有兩篇碩士論文以李敖為主題 教授：少到不可思議

2018-03-18 19:13

李敖遺體 捐出是可能參考選項

2018-03-18 19:12

李敖辭世 鄭麗君：呈請總統褒揚

2018-03-18 18:51

影／李敖病逝北榮 李戡：一切從簡 不辦任何活動

2018-03-18 18:07

李敖立院驚奇之旅 帶催淚瓦斯進議場

2018-03-18 17:38

腫瘤長在腦幹上 醫：生命中樞無法開刀

2018-03-18 16:40

李敖病逝 主治醫師：他積極正向 還會和我們開玩笑

2018-03-18 15:48

影／李敖生平大事紀

2018-03-18 15:35

李敖過世 吳秉叡：他曾一人告222位立委同事

2018-03-18 15:19

李敖病逝 兒子：不舉辦告別式、追思會 一切從簡

2018-03-18 15:00

嘻笑怒罵皆成文章 犀利李敖成絕響

2018-03-18 14:36

「俯首甘為孺子牛」 記者眼中的李敖

2018-03-18 14:33

緬懷李敖果敢 前大學校長勉青年：要有對抗威權的勇氣

2018-03-18 14:05

世界第一禁書作家 李敖讓「文星雜誌」倒刊

2018-03-18 14:03

李敖過世 蔡康永哀悼「那個江湖不在了」

2018-03-18 13:56

學者評斷：威權時代 李敖敢講話且負責

2018-03-18 13:44

生前最後專訪／李敖：我罵人養生 能證明對方王八蛋

2018-03-18 13:31

李敖05年北大演講公開諷刺中共 啟發一整代大陸學子

2018-03-18 13:19

作家李敖病逝 享壽83歲

2018-03-18 13:16

黃昏之戀受挫？ 李敖為何沒續成大全集85冊

2018-03-18 13:16

李敖為誰哭泣？初戀女友出書形容他的愛細緻柔和

2018-03-18 13:12

十年前嗆陳水扁 李敖： 你不敢實行台獨！

2018-03-18 12:55

影／李敖作詞「忘了我是誰」傳唱30年 情歌背後故事太驚人

2018-03-18 12:39

李敖一生多情 和胡茵夢短命婚轟動全台

2018-03-18 12:39

李敖身兼多職作風犀利 晚年仍想寫書

2018-03-18 12:38

李敖病逝 經典名言回顧：我從不崇拜偶像

2018-03-18 12:18

李敖過世 吳敦義不捨：回台北後第一時間去弔唁

2018-03-18 12:04

李敖大師短暫卻精采的政治路

2018-03-18 12:02

李敖百年╱李敖公開退還萬寶龍 國防部灰臉

2018-03-18 11:45

國防部長贈筆李敖反遭李敖譏諷退回

2018-03-18 11:45

李敖百年╱被李敖纏上 無盡的噩夢

2018-03-18 11:44

被李敖纏上無盡的噩夢

2018-03-18 11:43
看更多

熱門文章

作家李敖過世 享壽83歲

2018-03-18 11:37

段宜康批民進黨處理婚姻平權拖拉 他諷：推北市長也是

2018-03-18 09:11

真的有乾淨煤！徐國勇：建議大家google一下

2018-03-18 09:42

深澳電廠隱憂 孫大千誓言台北變低碳城市

2018-03-18 08:28

李文爭親子關係認定 名正言順當李敖女兒

2018-03-18 16:43

李敖一生多情 和胡茵夢短命婚轟動全台

2018-03-18 12:39

李敖百年╱李敖公開退還萬寶龍 國防部灰臉

2018-03-18 11:45

曾批「真的李敖死了」 王世堅今哽咽道歉

2018-03-18 21:27

呂秀蓮稱有一份資料 柯文哲：不要故弄玄虛

2018-03-18 10:33

一生多情 李敖的七段戀愛和兩次婚姻

2018-03-18 21:48

現任立委的她 當年被李敖叫小妹妹

2018-03-18 18:17

李敖為誰哭泣？初戀女友出書形容他的愛細緻柔和

2018-03-18 13:12

「乾淨的煤」你信嗎？ 治國話術還有更夢幻的…　

2018-03-18 09:00

深澳電廠用乾淨煤 林郁方爆：美國肯波電廠的翻版瞎話

2018-03-18 09:41

穿KMT潮T走春引熱潮 鍾沛君：展現馬英九親民Style

2018-03-18 15:13

李敖05年北大演講公開諷刺中共 啟發一整代大陸學子

2018-03-18 13:19

小英黑手伸入僑界 歐華年會驟然停辦

2018-03-18 16:07

「燃煤電廠不是潔淨能源」 詹順貴這樣承認

2018-03-17 23:55

台旅法生效 中共外交部：已對美提出嚴正交涉

2018-03-18 00:04

李敖大師短暫卻精采的政治路

2018-03-18 12:02

李敖病逝 經典名言回顧：我從不崇拜偶像

2018-03-18 12:18

最後回頭！？ 韓國瑜最快明天宣布參選決定

2018-03-18 06:01

影／李敖作詞「忘了我是誰」傳唱30年 情歌背後故事太驚人

2018-03-18 12:39

李錫錕喊話邱太三：立即廢止陳水扁保外就醫許可

2018-03-18 10:32

李敖病逝 兒子李戡：尊重遺願 不舉行告別式一切從簡

2018-03-18 14:24

只有兩篇碩士論文以李敖為主題 教授：少到不可思議

2018-03-18 19:13

李敖病逝 兒子：不舉辦告別式、追思會 一切從簡

2018-03-18 15:00

打臉賴清德、謝長廷 環團：不懂別亂講

2018-03-18 20:13

李敖過世 蔡康永哀悼「那個江湖不在了」

2018-03-18 13:56

李敖百年╱被李敖纏上 無盡的噩夢

2018-03-18 11:44

不是新技術？ 超超臨界12年前叩台失利　

2018-03-18 20:14

珍貴忘年之交 李敖都稱她「新娘子」

2018-03-18 21:03

昔抗六輕今來深澳 陳定南之子：當政者的良心問題

2018-03-18 19:16

直播／李敖過世 榮總下午說明

2018-03-18 11:37

影／「乾淨的煤」被打臉 徐國勇回酸：建議大家google

2018-03-18 12:44

十年前嗆陳水扁 李敖： 你不敢實行台獨！

2018-03-18 12:55

腫瘤長在腦幹上 醫：生命中樞無法開刀

2018-03-18 16:40

李敖大女兒李文爭親子關係 要認祖歸宗

2018-03-18 22:37

李敖辭世 鄭麗君：呈請總統褒揚

2018-03-18 18:51

李敖過世 陳芳明：他是實踐型知識分子典範

2018-03-18 12:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top