珍貴忘年之交 李敖都稱她「新娘子」

2018-03-18 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



李敖去年初受葉麗晴之邀，到飛頁書餐廳講述他與《文星》雜誌的愛憎情仇。圖／取自飛頁書餐廳臉書 分享 facebook

遠景出版社創辦人沈登恩，生前與李敖是好友，妻子葉麗晴也與他常有交集，十多年前沈過世後，由妻子接棒事業。回憶起李敖，葉麗晴直說，「他是個溫暖的人」。當年她年僅十九，因著丈夫而認識李敖，對大師畢恭畢敬，起初很怕李敖，後來發現在他敢怒敢言的背後，竟是個待人謙和體貼的人。

葉麗晴和亡夫沈登恩年紀差了16歲，她與李敖的年紀也有差距，因此每當她見到李敖，總自然產生敬畏。不過某次，她發現李敖與大樓管理員互動自然，毫無架子，才開始改觀。李敖總以「新娘子」稱呼她，叫沈登恩「小沈」，夫妻倆與他交情好，源自彼此的肝膽相照。

原來在李敖出獄後的那段戒嚴時期，沈登恩願意幫他出書，迄今已出版他《獨白下的傳統》、《李敖的情詩》等6本書。李敖寫了100多本書，有96本被查禁，自稱是「世界第一」禁書作家。1960年代他在《文星》雜誌上力主西化，為胡適辯護，掀起中西文化論戰。

沈登恩在十多年前去世後，葉麗晴雖較少與李敖聯絡，不過心中仍常掛念他；幾年前她在新生南路開一家「飛頁書餐廳」，上午打電話給李敖，請他有空來坐坐，沒想到李敖下午就出現在店門口，不過當天店休撲了空，李敖非但沒生氣，還笑說擇日再訪，果然一周後他又出現，淡淡來去，只留了句「說到做到」。葉麗晴說:「他就是這麼信守承諾之人。」

去年1月初，她在店內辦「浪頭上的新視界：《文星》雜誌陳列展」展出全套共98期《文星》雜誌，邀李敖親自前往講他與《文星》雜誌的愛憎情仇。李敖一上台便吆喝「你們可有福了！醫生說我只剩下3年就要死了」，當時他仍生龍活虎，沒人放在心上。過了幾個月，葉麗晴致電給他時，李敖卻氣咽聲絲，說自己身體很虛弱。去年11月致電，已是他的女兒所接，只說「爸爸生病很嚴重」，那一次之後，葉麗晴再沒聽過李敖的聲音。

葉麗晴回憶，她從學生時代看李敖的書，認為他是「有時代意義的人」，雖然螢光幕前大鳴大放，但私下為人謙和，非常有禮貌，也很體貼、照顧人。沈登恩過世時，李敖沒到場，多年後李敖再遇見她，請求她原諒，因為他有不參加婚喪喜慶的原則，他認為李敖是個是非分明之人。為緬懷他，打算將募集展覽當天照片，希望蒐集眾人捕捉的李敖身影。