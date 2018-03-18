李敖遺體 捐出是可能參考選項

2018-03-18 19:12 中央社 台北18日電



知名作家李敖辭世。中央社 分享 facebook

作家李敖曾說死後遺體要將捐台大醫學院，並要求「骨架子」要掛在台大醫院。但他也曾因攝護腺癌手術撤回捐贈。李敖經紀人鄭乃嘉說，家屬還沒決定，捐遺體是可能的參考。

李敖民國104年7月確診腦幹腫瘤，當時醫師曾估壽命可能剩3年。李敖106年10月再度因肺炎住院，且腦瘤惡化。今年1月底起病況急速惡化，電腦斷層顯現腦瘤病況惡化合併水腦加劇，並於今天上午與世長辭，享壽83歲。

李敖曾在節目「李敖有話說」中提到：「我李敖在我活著的時候就把我的屍體捐出來了」，捐給台灣大學附設醫院。當時的台大醫院骨科部主任、李敖的高中同學韓毅雄還寫信感謝他，並說會用「莊嚴肅穆的態度來切你李敖了。」也說會看骨骼的狀況做成標本，長久保存於台大醫院骨科部，嘉惠醫學教學與研究。

何以要將骨頭做成標本？李敖說，這是他捐贈遺體的一個條件，他死後，眼角膜可捐給張三、或某部分可捐給李四，剩下的肌肉大卸八塊以後就沒有了，剩下這個骨頭，要保留個骨頭架子掛在台大醫院。「第一，看我李敖多麼有骨氣，死了以後還掛在那；第二，恨我入骨者可以來看我。」

李敖曾說，他的思想很新，把屍體捐出去，將來大家可以在台大醫院或醫學院看到那個被吊的李敖的骨骼、骷髏，或者是躺在那裡的李敖的骷髏，「大家那個時候才會用另外一個方式來懷念我，懷念李敖思想真新，他把他的骨頭留給了我們。」

退休台大醫學院骨科教授、前台大醫院骨科部主任韓毅雄接受中央社記者採訪時證實，李敖曾在公開的演講場合，簽署捐贈遺體的同意書，在場除了他，還有台大醫師陳耀昌見證。

韓毅雄說，當時李敖想將遺體捐給台大醫院，做學術方面的使用，「這是好事情」，並說由韓毅雄「操刀」最好，因為他是骨科醫師。韓毅雄也答應李敖要求，遺體處理完後，會把他的骨頭「架起來」。

韓毅雄當時還曾允諾李敖，若韓毅雄先一步離開人世，會把「處理」李敖遺體的事情交代給他的兒子韓偉。

李敖的兒子李戡下午在記者會時，對李敖身後處理沒有多談，僅說會遵照李敖意願及一貫作風，不舉行任何活動，一切從簡。

李敖經紀人鄭乃嘉傍晚回應中央社記者時表示，李敖確實曾同意捐贈遺體，但也曾取消。現在要尊重家屬的看法和決定。捐贈遺體也是可能的參考方向，但尚未決定。

台大醫學院檢驗醫學科教授兼法醫學科主任陳耀昌回覆中央社記者訊息時表示，李敖在10多年前一次生病後已撤回原先的遺體捐贈意願。

李敖在「李敖有話說」節目也曾提到「反悔」捐贈的故事。他得攝護腺癌開刀，開刀後醫師說，因前列腺被切掉，「你李敖兄那個東西會短1公分，會短一點。」李敖說：「這還得了，我的屍體捐給台大醫院了，將來我死了以後，這些小鬼來解剖我，發現：你李敖怎麼變小了？這個太嚴重了。」

李敖說，「怎麼可以呢？我在台灣這個東西捐出來怎麼變小了？怎麼得了？不捐了不捐了。」他把韓毅雄和陳耀昌約來吃飯，並說：「至少在我沒完全恢復以前啊，現在不捐了。」