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李敖辭世 鄭麗君：呈請總統褒揚

2018-03-18 18:51聯合報 記者何定照╱即時報導

李敖。圖／聯合報系資料照片
李敖。圖／聯合報系資料照片
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知名作家李敖辭世，文化部長鄭麗君表示哀悼，將呈請總統明令褒揚。

鄭麗君說，李敖是著述等身的作家及評論家，是對抗威權體制的一代文人，亦是播下臺灣自由主義精神的重要啟蒙人物。

文化部指出，李敖1935年出生，臺灣大學歷史系肄業，身兼作家、前立法委員、政治評論家、節目主持人與學者等職，曾任《文星》雜誌主編、《求是報》發行人、李敖出版社發行人、「李敖大哥大」等節目主持人、東吳大學歷史系教授、立法委員。李敖先生為文數量頗豐，著作超過120種。創作文類以論述、散文及小說為主，兼有詩、傳記與歌詞創作，著有《北京法源寺》、《傳統下的獨白》、《上山、上山、愛》、《李敖回憶錄》、《李敖快意恩仇錄》、《李敖風流自傳》、《為自由招魂》等作品。其創作以歷史研究最為著名，考證嚴謹，語句簡短，筆鋒直率、犀利，具強烈批判性。

文化部指出，他在1963年加入《文星》雜誌編輯，引領《文星》雜誌作為臺灣知識界的重要啟蒙。李敖曾以〈老年人與棒子〉、〈給談中西文化的人看看病〉等文章，掀起臺灣重要的「中西文化論戰」，備受多方關注，對台灣社會影響深遠。李敖所主編的《文星》雜誌，也引介現代文學，鼓吹自由主義思潮，為臺灣自由主義精神播下啟蒙種子。

文化部說，李敖也是極具行動力和批判力的知識份子。他在主編《文星》雜誌時期，不時刊出挑戰戒嚴時期言論自由的文章，《文星》雜誌最後經歷三次查禁扣押，終至停刊。他在1960年代出版的多部作品如《歷史與人象》、《林語堂選集》等，也曾在戒嚴時期遭查禁。李敖在1970年代的白色恐怖時期，更曾因為政治案件被捕入獄，是以著述及行動對抗威權體制的一代文人。

李敖文化部
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