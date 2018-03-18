影／李敖病逝北榮 李戡：一切從簡 不辦任何活動

2018-03-18 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 游昌樺 ╱即時報導



文壇大師李敖因腦幹腫瘤急速惡化，3月18日上午病逝台北榮總。李敖的兒子李戡向外界宣布父親過世的訊息，

並且表示後續安排將遵照李敖意願及一貫作風，不舉行任何活動，一切從簡。

李敖兒子 李戡表示：「我的父親李敖在今天早上10點59分安詳的離開了，我和我母親都在旁邊陪伴著他。」

在鏡頭前，已故文壇大師李敖的兒子李戡表情凝重，向外界宣布父親李敖在3月18日上午病逝北榮的訊息，享壽83歲，死因則是因為腦幹腫瘤從一月底起急速惡化。

李敖兒子 李戡表示：「我想一切依照他的意願，還有他的一貫作風，不舉行任何的活動，一切從簡。」

北榮神經內科醫師 王署君表示：「因為腦幹大家知道是生命中樞，所以我們並沒有採取積極的開刀的治療，溝通之下決定要採取安寧照顧。」

吹熄蠟燭，2015年李敖才出書，是關於自己的風流自傳，但隨後在7月就被診斷出腦幹腫瘤。2017年病情反反覆覆，4月住院，8月才出院，但10月又因為肺炎入院，11月開始投以標靶藥物治療，無奈1月底開始，藥物逐漸失效。榮總醫師王署君透露，最後這兩個月，李敖的意識狀態不是很清楚，但整體治病過程而言，李敖相當正面，而且還能開玩笑。

北榮神經內科醫師 王署君表示：「事實上他人是清楚的時候，他還會跟我們開玩笑，他就像我講的熱愛生命，也非常積極的，想去解決自己的身體的病痛。」