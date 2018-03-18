親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
李敖人生劃句號
李敖逝各界悼念
川普簽署台旅法
深澳電廠案過關
世代調查首部曲
藍綠各黨拚選戰
陳水扁為兒站台
政治
軍事
綜合

把白酒當水喝 68歲的他慘變成「綠巨人」

李敖立院驚奇之旅 帶催淚瓦斯進議場

2018-03-18 17:38中央社 台北18日電

李敖曾在立院程序委員會噴起催淚瓦斯，讓整個會議室的立委都掩鼻而走。 聯合報系資料...
李敖曾在立院程序委員會噴起催淚瓦斯，讓整個會議室的立委都掩鼻而走。 聯合報系資料照片／記者張天雄攝影
分享

李敖2004年以無黨籍身分進入立院問政，曾為抗議軍購案，不惜在院會總質詢放自己裸照；還因認定朝野協商違法侵害自身權利，狀告當時所有的立委，特立獨行的問政風格雖與立院文化格格不入，但一代文豪「李大師」的一言一行，是當時國會殿堂一幅特殊風景。

對於李敖鮮明的問政形象，曾經共事過的立委都記憶深刻，前立委謝欣霓在臉書即回憶，李敖第一次跟她說話就問：「你看起來是個漂漂亮亮的女孩，為什麼要當立委？」然後沒多久就收到他告所有立委的訴狀了。

李敖常對政治發表評論，2004年參選立委時，以不插旗、不拜票、不發傳單、不做廣告、沒有競選總部方式，憑著高知名度，當選立法院第6屆立法委員。

這段立委經歷，堪稱李敖政壇的驚奇之旅，他在立法院的一言一行，也常讓外界看得目瞪口呆，立法院議事殿堂外，常擠滿等候採訪李敖的媒體記者，因為李大師的高談闊論，常能讓議題發燒討論。

李敖與立院文化的強烈衝撞，也讓他的問政表現火花四射，他可以為了阻擋軍購案過關，帶著催淚瓦斯和電擊棒到立法院，嚇壞在場所有人。

同時，因立法院通過反「反分裂法」協議文，李敖以這超出立院職權，而且沒跟他協商，一口氣就告了當時的224位立委。

李敖對立院朝野協商制度深惡痛絕，前立委吳育昇說，李敖認為這剝奪了每位立委自我判斷與決定事情的能力，不僅不參加，還狀告了當時所有的立委，後來由立法院統一派律師處理，最後以檢察官不起訴處分結案。

除擔任過立委外，李敖曾在2000年代表新黨參選過總統、2006年時也曾以無黨籍的身份參選台北市長，雖不屑政治，但卻參與了好幾次選舉。

許信良和李敖都曾在2000年參加總統選戰，許信良分析，選總統李敖不是認真的，只是表示對民主支持，李敖自己也知道不會當選，許信良認為李敖從來也沒有認真競選，是要表達一種「任何人都可以選總統，我當然也可以」的態度。

許信良說，選總統對李敖來講不是人生大事，李敖一生最大貢獻還是在台灣和中國大陸宣揚自由主義，李敖的成就是20世紀華人社會無人可比的。

前立法院長王金平則認為李敖是當代歷史學家，但也是個「很奇特的政治人物」，曾任一屆立委，是國家與社會重要的民意領袖，對解嚴的影響甚大，可以說是很有正義感的政治人物，也是當代的傳奇。

聽聞過去立院同僚李敖過世消息，立法院民進黨團總召柯建銘惋惜地說：「因為太忙了，沒有在李敖生病時去探視」，這讓他感到非常不好意思。

柯建銘回憶過去曾到過李敖的住處，發現滿屋子都是書，連地板都是書，他讚許李敖博學且自律甚嚴，記憶力超強。

公開場合中的李敖予人桀傲不馴的形象，但前國民黨立委林郁方說，有些人認為李敖不太與人交往，但他記得有次與李敖吃中餐，當時李敖就帶了一些特殊的石頭送他，說這是從南京拿來的，從這點可以發現李敖還是有人情味的這一面。

身兼作家、政治評論家、學者、前立委等多重身分的李敖，創作以論述、散文及小說為主，...
身兼作家、政治評論家、學者、前立委等多重身分的李敖，創作以論述、散文及小說為主，兼有詩、傳記，但以歷史研究最為著名。中央社製表
分享

李敖立法院許信良
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

腫瘤長在腦幹上 醫：生命中樞無法開刀

2018-03-18 16:40

李文爭親子關係認定 名正言順當李敖女兒

2018-03-18 16:43

李敖辭世 鄭麗君：呈請總統褒揚

2018-03-18 18:51

現任立委的她 當年被李敖叫小妹妹

2018-03-18 18:17

影／李敖病逝北榮 李戡：一切從簡 不辦任何活動

2018-03-18 18:07

李敖病逝 主治醫師：他積極正向 還會和我們開玩笑

2018-03-18 15:48

影／李敖生平大事紀

2018-03-18 15:35

李敖過世 吳秉叡：他曾一人告222位立委同事

2018-03-18 15:19

李敖病逝 兒子：不舉辦告別式、追思會 一切從簡

2018-03-18 15:00

嘻笑怒罵皆成文章 犀利李敖成絕響

2018-03-18 14:36

「俯首甘為孺子牛」 記者眼中的李敖李大師

2018-03-18 14:33

緬懷李敖果敢 前大學校長勉青年：要有對抗威權的勇氣

2018-03-18 14:05

世界第一禁書作家 李敖讓「文星雜誌」倒刊

2018-03-18 14:03

李敖過世 蔡康永哀悼「那個江湖不在了」

2018-03-18 13:56

學者評斷：威權時代 李敖敢講話且負責

2018-03-18 13:44

生前最後專訪／李敖：我罵人養生 能證明對方王八蛋

2018-03-18 13:31

李敖05年北大演講公開諷刺中共 啟發一整代大陸學子

2018-03-18 13:19

作家李敖病逝 享壽83歲

2018-03-18 13:16

黃昏之戀受挫？ 李敖為何沒續成大全集85冊

2018-03-18 13:16

李敖為誰哭泣？初戀女友出書形容他的愛細緻柔和

2018-03-18 13:12

十年前嗆陳水扁 李敖： 你不敢實行台獨！

2018-03-18 12:55

影／李敖作詞「忘了我是誰」傳唱30年 情歌背後故事太驚人

2018-03-18 12:39

李敖一生多情 和胡茵夢短命婚轟動全台

2018-03-18 12:39

李敖身兼多職作風犀利 晚年仍想寫書

2018-03-18 12:38

李敖病逝 經典名言回顧：我從不崇拜偶像

2018-03-18 12:18

李敖過世 吳敦義不捨：回台北後第一時間去弔唁

2018-03-18 12:04

李敖大師短暫卻精采的政治路

2018-03-18 12:02

李敖百年╱李敖公開退還萬寶龍 國防部灰臉

2018-03-18 11:45

國防部長贈筆李敖反遭李敖譏諷退回

2018-03-18 11:45

李敖百年╱被李敖纏上 無盡的噩夢

2018-03-18 11:44

被李敖纏上無盡的噩夢

2018-03-18 11:43

作家李敖過世 享壽83歲

2018-03-18 11:37

直播／李敖過世 榮總下午說明

2018-03-18 11:37
看更多

熱門文章

作家李敖過世 享壽83歲

2018-03-18 11:37

真的有乾淨煤！徐國勇：建議大家google一下

2018-03-18 09:42

段宜康批民進黨處理婚姻平權拖拉 他諷：推北市長也是

2018-03-18 09:11

李敖百年╱李敖公開退還萬寶龍 國防部灰臉

2018-03-18 11:45

深澳電廠隱憂 孫大千誓言台北變低碳城市

2018-03-18 08:28

陳水扁上台為陳致中加油 擁抱陳致中

2018-03-17 20:32

李敖一生多情 和胡茵夢短命婚轟動全台

2018-03-18 12:39

呂秀蓮稱有一份資料 柯文哲：不要故弄玄虛

2018-03-18 10:33

李文爭親子關係認定 名正言順當李敖女兒

2018-03-18 16:43

「乾淨的煤」你信嗎？ 治國話術還有更夢幻的…　

2018-03-18 09:00

「燃煤電廠不是潔淨能源」 詹順貴這樣承認

2018-03-17 23:55

台旅法生效 中共外交部：已對美提出嚴正交涉

2018-03-18 00:04

李敖大師短暫卻精采的政治路

2018-03-18 12:02

李敖為誰哭泣？初戀女友出書形容他的愛細緻柔和

2018-03-18 13:12

深澳電廠用乾淨煤 林郁方爆：美國肯波電廠的翻版瞎話

2018-03-18 09:41

李敖05年北大演講公開諷刺中共 啟發一整代大陸學子

2018-03-18 13:19

台旅法生效 大陸學者：需強力反制

2018-03-17 21:36

影／阿扁上台替陳致中加油 「拉拉鍊」示意不說話

2018-03-17 22:24

李敖病逝 經典名言回顧：我從不崇拜偶像

2018-03-18 12:18

最後回頭！？ 韓國瑜最快明天宣布參選決定

2018-03-18 06:01

穿KMT潮T走春引熱潮 鍾沛君：展現馬英九親民Style

2018-03-18 15:13

小英黑手伸入僑界 歐華年會驟然停辦

2018-03-18 16:07

影／李敖作詞「忘了我是誰」傳唱30年 情歌背後故事太驚人

2018-03-18 12:39

李敖病逝 兒子：不舉辦告別式、追思會 一切從簡

2018-03-18 15:00

李敖百年╱被李敖纏上 無盡的噩夢

2018-03-18 11:44

台灣旅行法生效 蔡英文推特感謝川普 並列2國國旗

2018-03-17 21:52

李敖病逝 兒子李戡：尊重遺願 不舉行告別式一切從簡

2018-03-18 14:24

直播／李敖過世 榮總下午說明

2018-03-18 11:37

李敖過世 蔡康永哀悼「那個江湖不在了」

2018-03-18 13:56

李錫錕喊話邱太三：立即廢止陳水扁保外就醫許可

2018-03-18 10:32

扁參加陳致中造勢晚會 坐台下微笑聽演講

2018-03-17 19:42

十年前嗆陳水扁 李敖： 你不敢實行台獨！

2018-03-18 12:55

李敖過世 陳芳明：他是實踐型知識分子典範

2018-03-18 12:14

生前最後專訪／李敖：我罵人養生 能證明對方王八蛋

2018-03-18 13:31

李敖過世 王金平惋惜：不愧為當代的傳奇人物

2018-03-18 12:00

新聞眼／這面盾牌 美台要謹慎運用

2018-03-17 23:25

李敖病逝 主治醫師：他積極正向 還會和我們開玩笑

2018-03-18 15:48

柯建銘悼念林錦芳 不捨她因司法院副院長提名遭攻擊

2018-03-17 19:38

李敖過世 吳秉叡：他曾一人告222位立委同事

2018-03-18 15:19

黃昏之戀受挫？ 李敖為何沒續成大全集85冊

2018-03-18 13:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top