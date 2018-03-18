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王炳忠記得李敖這句話：勃起台灣 挺進大陸 威而鋼世界

2018-03-18 16:41聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

王炳忠國一月考第一名獲得李敖的書當獎品。圖/翻攝王炳忠臉書
王炳忠國一月考第一名獲得李敖的書當獎品。圖/翻攝王炳忠臉書
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作家李敖上午病逝榮總。新黨發言人王炳忠回憶李敖，提及去年11月《北京法源寺》改編話劇來台公演，他帶著收藏多年的《北京法源寺》到場場觀演。這本是李熬的長篇小說，是他國一時月考第一名的禮物，也是他第二本李敖的書。

王炳忠說，就讀建中時參加李敖、陳文茜開講的「公投辯論會會場」。當時他便特別帶了這本《北京法源寺》，打算請李敖幫他簽名，怎料當天李敖身體不適，演講一結束就到後台休息，最後只能請陳文茜簽名紀念。

等到他三十歲，還是帶著這本書去看《北京法源寺》話劇，只是李敖已不只身體不適，而是病重在醫院救治，無法出席觀賞。直到他生命最後一刻，都無緣親睹這齣以他著作改編的話劇公演。

王炳忠說，記得他購入《北京法源寺》這本書時，正是2000年總統大選剛落幕不久。就在那場改變台灣命運的大選中，剛從小學畢業的他，每晚與爸爸看「挑戰李敖」節目，那時的節目主持人李敖意氣風發，天天講古說今談史論政，同時還是「新黨總統候選人」。

看了李敖幾集節目後，王炳忠便和爸爸接著討論，竟無意間對台灣所謂的藍綠統獨「開了竅」。直到今天，他仍說不清究竟是怎麼回事，只知道李敖打通了他的任督二脈，令他從此難以理解，台灣人怎能這麼愚蠢，竟被這些藍綠統獨困了幾十年。

除了《北京法源寺》，《洗你的腦 掐他脖子》則是王炳忠買的第一本李敖的書。李敖開宗名義地說，《洗你的腦 掐他脖子》就是他參選總統的政見白皮書，他為台灣前途開出的解方，便是「一國兩制」。那時王炳忠和多數台灣人一樣，從未真正了解「一國兩制」的內容，只覺得是和中共有關的「負面」的東西。經過李敖闡釋，才知道這是鄧小平為他在蘇俄的同學蔣經國「量身定作」的「解套」模式，並開始思考「一國兩制」的可能。

王炳忠至今仍記得李敖那段聳動的口號：「勃起台灣，挺進大陸，威而鋼世界」。」只是李大師已去，那個對台灣最有利的談判機會，也跟著成為歷史。

王炳忠說，幾個世代、不同地域的兩岸中國人，凡是關心政治、關懷中國命運的人，或多或少都受到李敖的影響。隨著人生際遇，自然會對李敖的思想產生不同的認同和反對，但不可否認的是，在我們認識這些問題之初，都受到了李敖的啟蒙。

王炳忠回憶，李敖晚年常怨，自己大半輩子被困在蕞爾小島，蹉跎了大好歲月，浪費了滿腹經綸！但他的影響力早已貫穿兩岸，深植人心。被他啟蒙的幾代中國人，必將在未來的幾十年裡引領風騷，創造前所未有的中華盛世。

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