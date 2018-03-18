腫瘤長在腦幹上 醫：生命中樞無法開刀

2018-03-18 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



台北榮總醫院昨天發布消息，知名作家李敖離世，享壽83歲。李敖主治醫師神經醫學中心主任王署君（左）、李敖兒子李戡（右）出面說明。記者林伯東／攝影 分享 facebook

作家李敖死於腦幹腫瘤。台灣神經腫瘤學會理事長、林口長庚醫院神經外科教授魏國珍表示，腦幹是生命中樞、無法開刀，若一開刀拿掉腫瘤，就可能損及功能，「人就起不來了」，建議注重患者生活品質，會比活得久更重要。

魏國珍說，台灣腦腫瘤盛行率與國外差不多，約每10萬人會有3到4人罹患，致病原因不明，逾六成是惡性。確診患者年紀有二波高峰，一波是小孩，一波是五十歲以上的大人，而大人的腦腫瘤比較有可能是惡性。

魏國珍指出，腫瘤長在腦幹的機會不高，不超過十分之一，但症狀不一，包括吞嚥困難、視覺疊影和走路不穩等神經症狀都有可能。

魏國珍感嘆，腫瘤若長在腦的其他部位，或許還可開刀摘除，但長在腦幹上無法開刀，只能保守治療，但因血腦屏障關係，化學藥物及標靶藥物不容易進到腦部，對腦幹膠質瘤療效均不好，所以無法根治，只能抑制腫瘤長慢一點。

魏國珍坦言，患者確診腦幹腫瘤，「等於束手無策」，醫師頂多也只能用放射治療或質子治療，協助患者的副作用少一點。也因此，醫師不太會再去做切片為患者做期別鑑定，「因為治療方式差不多就這樣了。」

魏國珍說，患者確診腦幹腫瘤後，平均存活一年，除非有某些腫瘤基因型對治療效果反應佳，就可以存活久一點，所以有些醫院會再替病人進行基因型態鑑別。而李敖確診後可以存活約2年8個月，是因有積極治療，「算是很不錯。」

魏國珍認為，腦幹腫瘤患者應更注重生活品質，會比活得久更重要。但他也呼籲，病人千萬不要放棄希望，現在醫學進步，歐美藥廠有許多臨床試驗新藥，這些藥物都是經過漫長時間的研究，是病人的機會，並非確診就是判死刑。

他也提醒，腦瘤最可怕的是致病原因不明，沒有家族遺傳也無法歸類危險族群，所以當患者出現容易嗆咳、走路步態不穩、看東西有疊影等神經學症狀，一定要到神經內科檢查，及早確診治療，才更有機會維持生活品質。