作家李敖上午病逝榮總。親民黨主席宋楚瑜表示，李敖大師走了，捧著他親刻送的一方印章，久久不能自己。很少人知道大師會刻印，一方印石，代表朋友間的相知相惜，如金石般永恆不滅。

宋楚瑜掉念李敖全文：

2000年兩人曾競選總統，李敖最後請支持者把票投宋楚瑜。圖為2006年擔任親民黨主席的宋楚瑜拜會無黨籍立法委員李敖（左），說明並尋求支持連署罷免陳水扁總統案。報系資料照 分享 facebook 李大師擔任立委時，與我同樣反對凱子軍購。李大師認為我們是幫美國守大門，哪有道理還要花大錢跟美國買不適合的武器?!紀德艦吃水重，對我們並不適合，神盾艦才比合乎我們的需要。在這個事上，李大師、顧崇廉與我都有相同的看法：台灣是個獨立自主的國家，不該向任何人盲目的一面倒！

2005年市長選舉，李大師因為看破藍綠惡鬥，也對國民黨的無情無義了然於胸，在我選舉失利，宣布退出政治時，李大師寫了一封信，勸慰鼓勵我，不可退出台灣政治。猶記那時是我從政以來，心情最低落之時。雪中送炭的，才是真朋友，我對大師的俠士之風，感念不忘。

大師是中國知識份子的另類典型。有人說他狂，但他自有一套狂的道理。經史子集，博聞強記；查找資料，無出其右；打抱不平，挑戰權威，被關被罵，毫無所懼。「儒以文亂法，俠以武犯禁」，法家最討厭的兩件事，他一枝筆全掃過了。大師一生從不站邊靠派，但無時無刻必定站住個「理」字，以筆為矛，直指核心，戳穿一切虛假，不論你有多大的勢力?!多少的徒眾?!「橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛」，特立獨行，卻更見知識份子的風骨。

我們本來是在政治的對立面，時勢移轉，卻成為莫逆之交。多次促膝長談，相見恨晚。2000年3月18日，我們在不同的總部看著總統選舉開票，而2018年3月18日，卻須黯然遙送大師遠行。人生無常，悲歡離合，嘆息不已。

李敖吾兄，亦師亦友，俠骨柔腸，嘴利心軟，快意人生，瀟灑來去，不論您身在何方？大師形影，永遠在我心中！