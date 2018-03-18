狂氣李敖愛批判 私下為人客氣

2018-03-18 16:49 中央社 台北18日電



作家李敖的博學來自他大量閱讀，凡是到過李敖家，必定對他家中收藏了滿坑滿谷的書籍印象深刻，李敖雖然愛告人、愛寫文章批判，不過私底下對人卻是非常客氣。

台北榮民總醫院今天發布李敖家屬聲明，李敖今天上午10時59分安然離世，與世長辭，享壽83歲。

李敖一生傳奇，他橫跨文化界、政治圈，曾從事房地產事業、文星雜誌主編、「求是報」發行人、文星書店總監、李敖出版社發行人、東吳大學歷史系教授、立法委員，也曾主持不少電視節目。

李敖在1995年到2009年陸續主持過近10個節目，全都獨挑大梁，節目議題多半談論李敖熟悉的歷史題材。1997年曾擔任「李敖黑白講」節目製作人的自由時報副總編輯藍祖蔚說：「李敖罵人很兇，但裡外有別，對工作人員很客氣，幾乎沒有疾言厲色。」

藍祖蔚對李敖的書房印象深刻，「分類嚴謹、內容豐富，收藏很驚人，資料整理沒人比得過他」，書房有如李敖的小誠品，遇上能反駁並且能與他對話的讀書人，狂氣的李敖也會尊敬三分。

李敖在坐牢期間詳讀國民黨的資料，從黨史裡徹底找出國民黨的矛盾，成為他早年批判的立基。不過藍祖蔚也點出李敖的盲點，「他都是拿舊資料或是錯誤的新聞去辯駁，難免落於吊書袋，是舊紙堆底下的大王」。這也是李敖節目多半都不長久的主因，無法與時事接軌，最後容易流於個人情緒發洩。

李敖一生有大半時間花在寫「李敖大全集」，共有40冊，在台灣及中國大陸皆曾出版，2017年他罹患腦瘤後，曾在親筆信中提到，想在餘生把「李敖大全集」加編41至85本的目標完成，可惜未能如願。

私底下的李敖其實也很重視養生，藍祖蔚提到過往錄影時，李敖一定堅持從東豐街的書房走到電視台，「他說這是鍛鍊身體的好方法」，還要走樓梯上攝影棚，下樓則是坐電梯，如此才能保護膝蓋。