賴清德對李敖辭世表達哀悼 希望家屬節哀

2018-03-18 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



行政院長賴清德下午視察林口電廠時，對於李敖辭世表示，他剛跟已經知道過去立法院的同事李敖先生不幸辭世的消息，他代表行政院向李敖先生表達哀悼之意，也希望家屬能夠節哀順變。