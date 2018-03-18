李敖病逝 主治醫師：他積極正向 還會和我們開玩笑

2018-03-18 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



作家李敖罹患腦幹腫瘤、上午病逝台北榮總，享壽83歲，下午由李敖兒子李戡和北榮神經醫學中心主任王署君、醫師王嚴鋒一同向外界說明。 記者林伯東/攝影 分享 facebook

李敖因腦幹腫瘤病逝台北榮總。他的主治醫師、北榮神經醫學中心主任王署君說，李敖是一名生命鬥士，熱愛生命，積極正向與他們溝通疾病治療，過世前2個月意識清楚時，還能和他們開玩笑，可惜一月起疾病惡化，決定採取安寧照顧，團隊陪他走完人生最後一條路。

王署君說，李敖104年7月發現行動不便，到北榮檢查確診「腦幹腫瘤」。雖然一開始腫瘤情形變化不大，但他去年10月感染肺炎再度入院，期間也使用短暫的標榜治療，可惜肺炎好轉了，腫瘤還是惡化，與家屬溝通後採取安寧照顧。

王署君解釋，人的大腦有固定容量，當腦殼內長了腫瘤，腦壓就會隨之上升，就會出現水腦現象。李敖後期接受電腦斷層，顯現腫瘤惡化合併水腦加劇，導致病況轉危。

王署君說，李敖很早就表明不做插管等維生醫療處置，在臨終前1到2個月意識開始不清楚。但之前有清楚意識時，常向醫護團隊開玩笑，態度正面，熱愛生命，也積極與他們溝通解決身體病痛，2年多來雙方建立很好關係，有一定信賴程度。

「以腦幹腫瘤而言，李敖存活算是久了。」王署君表示，腦幹是生命中樞，無法開刀，必須採取保守療法，包括標靶治療等。惡性腦腫瘤有生命期程，有一些人存活率低，幾個月就過世，但也有人可以活幾年以上，仍是因人而異。