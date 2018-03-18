李敖過世 吳秉叡：他曾一人告222位立委同事

作家李敖今過世，民進黨立委吳秉叡表示，他與民進黨立委鄭運鵬和李敖都是第六屆立法委員同事，對於他的離開當然不捨。吳秉叡說他對李敖印象最深的是李敖當年是一個人無黨籍，沒有參加任何黨團，當時的立法院他一個人告222位同事，說他們剝奪他的發言權，這是吳秉叡印象最深刻的一件事情。