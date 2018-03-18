孫大千憶李敖：我們都被他罵過卻想念他的美好影響

2018-03-18 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



作家李敖上午在榮總病逝，前立委孫大千在臉書弔念他。圖／翻攝孫大千臉書 分享 facebook

作家李敖上午在榮總病逝。前立委孫大千表示，當一位我們在乎的人離去的時候，常常是我們跟他再一次接近的時候，這時候，想的都是他的美好影響。

孫大千說，我們都可能直接間接被他罵過，但他的言論態度走過70多年後，卻越顯光芒，敢言敢說，幽默又不失溫柔的自傲，「李敖大師，謝謝你留下的一切。」