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李敖病逝 兒子：不舉辦告別式、追思會 一切從簡

李敖病逝 鄭明典：他是個有時代代表性的人物

2018-03-18 15:05聯合報 記者陳智華╱即時報導

鄭明典。報系資料照
鄭明典。報系資料照
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作家李敖罹患腦幹腫瘤，上午病逝台北榮總，享壽83歲。中央氣象局副局長鄭明典稍早在臉書轉貼聯合新聞網有關李敖病逝新聞，並寫上「李敖先生是個有趣的人，我從學生時代就聽了很多關於他的故事，他是個有時代代表性的人物~」

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