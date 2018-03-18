李敖病逝 兒子：不舉辦告別式、追思會 一切從簡

2018-03-18 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



作家李敖罹患腦幹腫瘤、上午病逝台北榮總，享壽83歲，下午由李敖兒子李戡和北榮神經醫學中心主任王署君、醫師王嚴鋒一同向外界說明。記者林伯東/攝影 分享 facebook

作家李敖病逝，兒子李戡表示，感謝醫療團隊對父親的細心照顧，也感謝所有關心他父親的朋友，之後安排將遵照父親意願及他的一貫作風，不舉行告別式、追思會等任何活動，一切從簡。

李敖罹患腦幹腫瘤，今天上午10點59分病逝台北榮總。兒子李戡在北榮神經醫學中心主任王署君及神經內科主治醫師王嚴鋒陪同下，向媒體說明父親病情及他的心境。

李戡表示，父親是安詳離開，他和母親都在身旁陪伴。感謝榮總全體醫療團隊對他父親細心照顧，也趕謝所有關心他父親的朋友，關於父親之後的安排，將遵照父親意願，還有他的一貫作風，不舉行任何活動，一切從簡。

記者詢問，不舉行任何活動的意思，是不舉行告別式和追思會嗎？李戡回：「是」。

李敖過世前接受安寧緩和治療，放棄插管等急救及維生醫療處置。李戡表示，父親一直都是堅強樂觀的人，不怕任何痛苦，也從未干涉醫師任何治療，全權相信醫師判斷。所以他很感謝榮總團隊，讓他父親一次又一次度過難關。

李敖傳出罹患腦幹腫瘤後，去年不少媒體報導傳聞，李的病情狀況不佳。李戡表示，父親狀況去年雖一度不佳，但還能清楚溝通，意識也清醒，是到了今年一月後才真正變得危急。

至於父親是否有向他交代任何事？李戡表示，父親去年5月情況一度危急時，和他有很多交流，父親和他分享很多東西，但他現在心情悲痛，還有很多事情要處理，過一段時間後，肯定會再慢慢和大家報告、分享。