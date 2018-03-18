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李敖病逝 兒子：不舉辦告別式、追思會 一切從簡

李敖病逝 兒子李戡：尊重遺願 不舉行告別式一切從簡

2018-03-18 14:24聯合報系攝影中心 記者高彬原╱即時報導

作家李敖罹患腦幹腫瘤、上午病逝台北榮總，享壽83歲，下午由李敖兒子李戡和北榮神經...
作家李敖罹患腦幹腫瘤、上午病逝台北榮總，享壽83歲，下午由李敖兒子李戡和北榮神經醫學中心主任王署君、醫師王嚴鋒一同向外界說明。記者林伯東/攝影
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作家李敖罹患腦幹腫瘤、上午病逝台北榮總，享壽83歲，下午由李敖兒子李戡和北榮神經醫學中心主任王署君、醫師王嚴鋒一同向外界說明。李戡表示父親李敖在今早10時59分安詳的離開，他和母親都在旁邊，感謝全體醫療團隊對父親細心的照顧，對於身後事，遵照父親的意願，不舉辦任何活動，一切從簡。

李敖腫瘤榮總
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