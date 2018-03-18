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緬懷李敖果敢 前大學校長勉青年：要有對抗威權的勇氣

2018-03-18 14:05聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

作家李敖在今天上午因病辭世。報系資料照
作家李敖在今天上午因病辭世。報系資料照
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作家李敖今天上午辭世，享壽83歲。世新大學前校長賴鼎銘得知後在臉書上悼念，「他（指李敖）欠我們一本說要寫的思想史巨著」。賴鼎銘說，自己從青年時期就開始看李敖的書，建構當時的思想史雛形，他非常敬佩李敖年紀輕輕，就勇於對抗威權的勇氣，不過他也感慨，李敖晚年轉往政治一途，大鳴大放，敢於批評，可看出他其實「很想要活在眾人掌聲中」。

賴鼎銘在臉書上寫下，「不論多少是非，他在我們這一代，留著深深地烙印！尤其《老年人與棒子》這一本書，時刻提醒著我們！但他欠我們一本說要寫的思想史巨著，看來是空等待了。」他表示，李敖在血氣方剛時寫下這本巨作，要求把象徵權力的棒子交棒，在當時威權時代是一大突破，他訝異這個人竟如此有膽識。

他認為，李敖一生經歷許多轉折，大致可分為三個時期，早期他撰寫《胡適評傳》，胡適在當時也是當年的英雄份子，等同是文學界的大明星，李敖透視胡適的思想脈絡，解構後重新還原，透露他勇於追求真相、高高在上的性格。

第二階段是他撰寫《千秋評論》時期，書中細述他與幾個女人的故事以及和孩子之間的關係，大膽揭露自己的內心生活，再度顯露其真性情與坦率一面，但當時的他與許多人鬧上官司，給人「不可冒犯」的不好惹印象。

後期他投入政壇及影劇，參選立委，這時的他已聲名大噪，幾乎沒人不認識他，同時這也是他人生最大的轉捩點。賴鼎銘說，他擔任世新大學校長時，某次邀請李敖到校演講，當時教室聚集200多人，許多人都受他敢於批評的性格吸引，聽得不亦樂乎。不過他卻感覺到李敖身上流竄著一股「期待眾人掌聲」的渴望，這時的他傾向「自我膨脹」，似乎期待受人肯定。

賴鼎銘表示，他與李敖私下並無深交，自己從年輕時期就看李敖的書成長，記得李敖曾說過「要寫本近代思想史的巨作」，不過現在看來恐怕要失望了。他認為李敖一生活得精采，留下許多值得學習的特質，希望藉以勉勵現在的年輕人，「要有勇於對抗威權的勇氣；做學問要求真，隨時不忘追求真相。」。

李敖
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