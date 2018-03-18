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世界第一禁書作家 李敖讓「文星雜誌」倒刊

2018-03-18 14:03聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

李敖寫了一百多本書，有96本被查禁，自稱是「世界第一」禁書作家。他崇拜胡適，筆名「敖之」，筆名「敖之」便是效法胡適（胡適字適之）。1960年代他在《文星》雜誌上力主西化，為胡適辯護，掀起中西文化論戰。

《文星》雜誌創刊於1957年11月，雜誌初期由蕭孟能擔任社長、葉明勳擔任發行人，至1965年12月被迫停刊為止，共發行98期。

引介歐美文藝與社會思潮是《文星》最主要的任務，故每期皆以文學、科學、哲學、宗教、藝術等領域傑出人士為封面人物，是當時台灣知識分子接觸歐美社會、藝術與接受現代主義思潮的重要管道，可說是戰後台灣最重要的文化雜誌之一。

雜誌初期，由何凡擔任主編，規劃「封面人物」、「文星畫頁」、「地平線詩選」等欄位。「地平線詩選」專欄由余光中擔任編輯，刊登多位藍星詩社同仁：羅門、葉珊（楊牧）、周夢蝶、向明、蓉子等人詩作。此外，琦君、林海音、於梨華、張系國、隱地、朱西寧以及鄭清文、吳晟皆曾在雜誌發表作品。學人部分，殷海光、黎烈文、許倬雲、楊國樞、錢歌川、龍冠海等人均於該雜誌發表論文。

《文星》雜誌到了中期（1961年），因蕭孟能延攬尚就讀於台大歷史系的李敖加入編輯團隊，產生劇烈改變。1962年，27歲的李敖於第52期發表「給談中西文化的人看看病」，引起胡秋原等學者撰文反駁，一場中西文化論戰就此展開。徐復觀、鄭學稼、任卓宣、陳鼓應、劉述先、黃富三、徐道鄰等人均參與其中，使得雜誌成為知識份子討論中西文化的「擂台」。98期李敖的「我們對『國法黨限』的嚴正表示：以謝然之的作風為例」一文，引發當局不滿，導致雜誌遭國民黨勒令停刊。

1970年代，李敖因揭發政治犯名單而成為政治犯判刑10年，於5年8個月後出獄。台大歷史系肄業的李敖，在獄中構思長篇歷史小說《北京法源寺》，1976年出獄後開始寫作，成書於1991年，也是他第一部長篇小說。曾有人向諾貝爾文學獎推薦「北京法源寺」。該書去年由北京搬上舞台，還曾來台灣公演。

李敖曾演講暢談和文星雜誌的淵源。飛頁書餐廳/提供
李敖曾演講暢談和文星雜誌的淵源。飛頁書餐廳/提供
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