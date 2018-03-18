生前最後專訪／李敖：我罵人養生 能證明對方王八蛋

2018-03-18 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



李敖擔任立委時。報系資料照 分享 facebook 作家李敖過世，聯合晚報去年2月獨家訪問李敖談病況，是他生前最後一次接受媒體專訪。當時他笑語不斷，稱罵人就是他的養生之道，「我是靠證據罵人，我能證明對方是王八蛋」。

李敖一生作品眾多，包括《傳統下的獨白》、《醜陋的中國人研究》、《胡適研究》、《蔣介石研究》等李敖大全集共40冊等。香港作家馬家輝感嘆，他去年到李敖家裡拜訪，李敖還說要訪問50位人生中的朋友和敵人，豈料後來李敖就一直住院。

李敖在去年聯合晚報專訪時說，他罵人罵了一輩子，如今卻覺得「努力都是空的」。他說，在台灣住了68年，為台灣花很多時間，把自己做小了，現在深感台灣已沒有希望，「台灣關著門這麼小，以前被蔣介石騙，現在被民進黨騙，但以前人們還可渾水摸魚，現在年輕人連魚都摸不到，民進黨要負最大責任。」

李敖當時說，民進黨起來後，大家期待它擊敗國民黨，事實上，民進黨根本是小型國民黨。他感嘆，台灣的前途只剩向美國高價買武器，馬英九執政時已買武器買到最高點，現在蔡英文還要跟美國總統川普買，美國會像台果汁機一樣榨乾台灣，最後把台灣賣掉。

當時李敖談他計畫中的李敖大全集共85冊，稱將是人類末代最厚的紙本書，書中也會貫徹他說真話的個性，「每次我一出現，就證明別人是假的，大家都躲我遠遠的。」他說，曾有人指他不管對誰，都是個人跟團體鬥爭，怎鬥得過？他想想也是，他對碰過的人、團體沒一個不罵，別人都佩服他，但不喜歡他。

當時李敖面對疾病，自稱沒有什麼憂愁，就是一個人面對，還開玩笑說是「靠情婦照顧」。他認為，所有老年人都該學著獨立，「不能只靠親情照顧」，像他之前都是自己處理病情，現任妻子王小屯（原名王志慧）會陪他就醫，也是因就讀劍橋大學政治學博士班的兒子李戡說媽媽該帶爸爸去醫院，「太太才會陪我」。