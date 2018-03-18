十年前嗆陳水扁 李敖： 你不敢實行台獨！

2018-03-18 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



前總統陳水扁今天晚間出席兒子陳致中的造勢晚會，心情十分開心。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 李敖今天上午在榮總病世，他在十年前參加主持人吳宗憲的節目錄影，談到歷任總統介石、蔣經國、李登輝及陳水扁，直批都不是好的領導者，更痛罵「從來沒有一個政權像民進黨這樣子，完全靠騙取得政權的」，指民進黨不敢實行台獨，欺騙台灣人。

李敖直言，蔣介石、蔣經國、李登輝及陳水扁都不是好的領導者，關於蔣介石跟他的兒子他寫了7本書來揭發講解時，2本書來揭發蔣經國，但李敖也說，他們父子人雖然壞，但相當的一致，蔣介石是個獨裁者，他的心態也是個獨裁者。

李敖又說，可是到了李登輝情況就很嚴重了，他說過了那麼多的話，現在今天全部作廢，那什麼時候他講的話才是真的話？李登輝可以把他過去12年全部抹煞掉，這個話也能講，那出個李登輝的言論集全部作廢，讓人懷疑這是什麼當領黨人的品質。

提到陳水扁，李敖更氣憤，他說，陳水扁是民進黨的總統，民進黨裡面有台獨黨綱，「但為什麼今天你不實行台獨？你不敢實行台獨！」李敖指出，陳水扁在競選時承諾台獨公投，那為什麼今天不敢讓公投通過？是什麼原因？

李敖表示，我們應該要求民進黨實行他們的政見，台獨就台獨，我們給你時間台獨，共產黨打過來我們跟你一起死，但現在給你兩年半的時間卻還不台獨，「對不起，請你把這個騙人的話收回去」，因為民進黨不敢實行台獨。

李敖批評，不管是民進黨、陳水扁還是台聯，他們根本沒有勇氣實行台獨，可是卻不斷地騙台灣人，這就是沒已領導人物的品質，因為他們說的話都是在騙台灣人。李敖更直言，「全世界古往今來從來沒有一個政權像民進黨這樣子，完全靠騙取得政權的」。