李敖過世 行政院：表達最深哀悼

2018-03-18 12:55 中央社 台北18日電



知名作家李敖過世，行政院發言人徐國勇今天表示，對此表達最深的哀悼。

徐國勇說，李敖與行政院長賴清德還有他本人，都曾是立法院的同事，聽到李敖過世的消息，他深感不捨。