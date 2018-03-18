學者評斷：威權時代 李敖敢講話且負責

2018-03-18 13:44 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 何定照 ／台北報導



李敖辦新書發表會，請來親民黨主席宋楚瑜（左）站台。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

作家陳芳明表示，他從李敖身上看到實踐型知識分子的理想典範，影響包括他在內的無數人，「他是台灣的古典知識分子，在威權時代講話且負責，當時沒有公民社會空間，他卻光靠一個人就創造出批判空間，非常了不起。」

陳芳明說，李敖一生可分三階段，他早期台大歷史系畢業後，接手《文星》雜誌，在威權時代影響非常大。他指出，李敖可說是台灣的古典知識分子，在那威權時代，敢講話且負責，每句話都引經據典，這都是古典知識分子的特性。

陳芳明說，李敖是傳統自由主義者，屬於胡適、雷震、殷海光這個路線，雖曾遭到國民黨羞辱、關進監獄，但他都挺過來了，相對於很多人挺不過來，他能堅持至今，非常難得。

陳芳明說，李敖如此堅持的批判氣魄與格局，影響無數人。他說，他也曾在戒嚴時期投稿被查禁，變成黑名單，回台後敢繼續批判，都是受李敖影響，「他讓人對知識分子的理想典範有所期代」。

陳芳明指出，李敖在1983年為老兵李師科喊話，至情至理，也令人感動，「他為多少在國民黨體制下被犧牲的老兵講話！」他說，李敖在國民黨還沒垮前，確實獨樹一幟，且不斷在寫，讓他很欽佩。

陳芳明說，在李敖第二階段、從監獄出來後，他自辦叢書，且是一人寫、定期出版，雖然每出一本就查禁一本，仍不斷持續，「這破人類史上言論自由限度」；李敖在書封面放裸女照片，也是要吸引讀者，「他這階段了不起」。