李敖一生多情 和胡茵夢短命婚轟動全台

2018-03-18 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林怡秀 ╱即時報導



李敖與胡茵夢聯合報系資料照 分享 facebook 李敖一生多情，他談過7段戀愛，有過2段婚姻，第一任妻子是有「台灣第一美人」稱號的胡茵夢，當年44歲的李敖對26歲的胡茵夢一見鍾情，為了追求胡茵夢，李敖還告訴當時的現任女友劉會雲：「我愛你還是百分之百，但現在來了個千分之千的，所以你只能避一下！」並拿出120萬當分手費，終於如願抱得美人歸。

而這段才子佳人的婚姻羨煞眾人，卻只維持了短短115天便告終，李敖在和胡茵夢離婚時發表了一篇聲明，表示會分開錯全在他，但有一說指胡茵夢當年原是炙手可熱的電影紅星，婚後卻遭受冷落，星運大不如前，偏偏李敖又不支持她，讓胡茵夢很沒安全感，後來李敖和好友蕭孟能的財產侵占官司，更是壓垮兩人婚姻的最後一根稻草，因胡茵夢出庭作證，導致李敖入獄半年，，兩人也徹底反目。

離婚後他曾在媒體前嘲弄胡茵夢，說有次無意間推開廁所門，卻撞見因為便秘憋得滿臉通紅的胡茵夢，實在不堪，胡茵夢事後得知，僅淡然表示「在同一個屋檐下，是沒有真正的美人的。」

後來李敖認識了小他30歲的第二任妻子王小屯，李敖回憶，當年他偶然看到王小屯等公車時在看他的書，清麗模樣讓他驚為天人，馬上展開追求，兩人經過8年愛情長跑，終於步入結婚禮堂，1992年生下兒子李戡，2年後再生下女兒李諶，而王小屯甘願做李敖背後的女人，成為他不可或缺的秘書及助手，一向低調的她，很少公開露面，作風相當神秘。