親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
李敖人生劃終點
川普簽署台旅法
深澳電廠案過關
世代調查首部曲
政院因應陸惠台
藍綠各黨拚選戰
陳水扁為兒站台
政治
軍事
綜合

新莊水泥封屍案 死者遇害前30分鐘傳受傷照給友人

作家李敖病逝 享壽83歲

2018-03-18 13:16聯合晚報 記者鄧桂芬高凌雲╱台北報導

台北榮總證實，罹患腦幹腫瘤的作家李敖今天上午離世，享壽83歲。 圖／聯合報系資料...
台北榮總證實，罹患腦幹腫瘤的作家李敖今天上午離世，享壽83歲。 圖／聯合報系資料照片
分享

台北榮總證實，罹患腦幹腫瘤的作家李敖，近日因病況轉危，今天上午10時59分離世，享壽83歲，下午李敖家屬將出面說明。

李敖患病後，曾經非常低調地在北醫接受血液腫瘤科的化學治療，李敖第一次化療時，巧遇多年老友，他的病情才為外界所知，當時李敖只是輕描淡寫地說，他病了，語氣中給人英雄末路的遺憾之感。

幾個月後，李敖進行最後一次化療，又在北醫遇見同一位老友，他沒能馬上認出來，李敖連聲道歉，他對友人說，當時因為施打類固醇，讓他腦袋昏沉沉，不認得朋友了。李敖當時對友人抱歉的口吻，與他平日充滿自我風格的狂人狂語，非常不同，讓友人感到年邁的李敖因為重病，光華不再。前陣子，李敖同學的兒子自海外返台，想去探視李敖，但李敖不願會客，只答覆等病好了再碰面，如今已無法如願了。李敖前往北醫化療，每次都由妻子陪伴。

李敖今天病逝後，家屬透過台北榮總公關組發布新聞稿表示，李敖是在民國104年7月，因步態不穩至榮總求診，經診斷為腦幹腫瘤，在台北榮總醫療團隊的努力下，接連度過難關，也見證了李敖堅強的求生意志。另於106年4月2日住院，也順利在同年8月9日出院。

去年10月1日，李敖因肺炎入院，治療後感染病況穩定。然其後腦部磁振造影發現，原先疾病有惡化趨勢，考量李敖年事已高等身體狀況，採取保守支持治療。自11月初起，開始投與標靶藥物治療後，病況漸為好轉。但今年1月底起，標靶藥效漸失，病況急速惡化，雖肺部感染在投藥後趨穩，然電腦斷層顯現腦瘤病況惡化合併水腦加劇。近日病況轉危，李敖在上午與世長辭，享壽83歲。

李敖榮總腫瘤
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

李敖大師短暫卻精采的政治路

2018-03-18 12:02

作家李敖過世 享壽83歲

2018-03-18 11:37

直播／李敖過世 榮總下午說明

2018-03-18 11:37

李敖一生多情 和胡茵夢短命婚轟動全台

2018-03-18 12:39

緬懷李敖果敢 前大學校長勉青年：要有對抗威權的勇氣

2018-03-18 14:05

世界第一禁書作家 李敖讓「文星雜誌」倒刊

2018-03-18 14:03

李敖過世 蔡康永哀悼「那個江湖不在了」

2018-03-18 13:56

學者評斷：威權時代 李敖敢講話且負責

2018-03-18 13:44

生前最後專訪／李敖：我罵人養生 能證明對方王八蛋

2018-03-18 13:31

黃昏之戀受挫? 李敖為何沒續成大全集85冊

2018-03-18 13:16

李敖為誰哭泣？初戀女友出書形容他的愛細緻柔和

2018-03-18 13:12

十年前嗆陳水扁 李敖： 你不敢實行台獨！

2018-03-18 12:55

李敖過世 行政院：表達最深哀悼

2018-03-18 12:55

影／李敖作詞「忘了我是誰」傳唱30年 情歌背後故事太驚人

2018-03-18 12:39

李敖身兼多職作風犀利 晚年仍想寫書

2018-03-18 12:38

李敖過世 網友：以後沒有大師了！

2018-03-18 12:32

李敖病逝 經典名言回顧：我從不崇拜偶像

2018-03-18 12:18

李敖過世 陳芳明：他是實踐型知識分子典範

2018-03-18 12:14

李敖過世 吳敦義不捨：回台北後第一時間去弔唁

2018-03-18 12:04

李敖過世 王金平惋惜：不愧為當代的傳奇人物

2018-03-18 12:00

李敖百年╱李敖公開退還萬寶龍 國防部灰臉

2018-03-18 11:45

國防部長贈筆李敖反遭李敖譏諷退回

2018-03-18 11:45

李敖百年╱被李敖纏上 無盡的噩夢

2018-03-18 11:44

被李敖纏上無盡的噩夢

2018-03-18 11:43
看更多

熱門文章

作家李敖過世 享壽83歲

2018-03-18 11:37

馬英九大啖扁食 簽名在周美青旁說要「簽小一點」

2018-03-17 18:48

野生馬英九十分鐘吃完扁食 與民眾合影花卅分鐘

2018-03-17 14:30

他說花蓮善款8億給業者 羅智強：賑災分藍綠果然人渣

2018-03-17 16:09

真的有乾淨煤！徐國勇：建議大家google一下

2018-03-18 09:42

陳水扁上台為陳致中加油 擁抱陳致中

2018-03-17 20:32

李敖百年╱李敖公開退還萬寶龍 國防部灰臉

2018-03-18 11:45

洪孟楷4月迎娶美嬌娘 未婚妻笑容甜似「蔡依珊」

2018-03-17 16:20

「乾淨的煤」你信嗎？ 治國話術還有更夢幻的…　

2018-03-18 09:00

「燃煤電廠不是潔淨能源」 詹順貴這樣承認

2018-03-17 23:55

【重磅快評】從蘇花改禁行大客車看政府距離人民有多遠

2018-03-17 18:21

台旅法生效 中共外交部：已對美提出嚴正交涉

2018-03-18 00:04

台旅法生效 大陸學者：需強力反制

2018-03-17 21:36

影／阿扁上台替陳致中加油 「拉拉鍊」示意不說話

2018-03-17 22:24

李敖一生多情 和胡茵夢短命婚轟動全台

2018-03-18 12:39

李敖大師短暫卻精采的政治路

2018-03-18 12:02

最後回頭！？ 韓國瑜最快明天宣布參選決定

2018-03-18 06:01

呂秀蓮稱有一份資料 柯文哲：不要故弄玄虛

2018-03-18 10:33

台灣旅行法生效 蔡英文推特感謝川普 並列2國國旗

2018-03-17 21:52

段宜康批民進黨處理婚姻平權拖拉 他諷：推北市長也是

2018-03-18 09:11

跟李登輝不同調 北市長選舉 辜寬敏不挺柯文哲

2018-03-17 17:11

深澳電廠隱憂 孫大千誓言台北變低碳城市

2018-03-18 08:28

深澳電廠用乾淨煤 林郁方爆：美國肯波電廠的翻版瞎話

2018-03-18 09:41

川普簽了台灣旅行法 辜寬敏：美國知道「沒台灣不行」

2018-03-17 18:37

李敖百年╱被李敖纏上 無盡的噩夢

2018-03-18 11:44

李敖病逝 經典名言回顧：我從不崇拜偶像

2018-03-18 12:18

海巡署艦艇舷側機關銜超長 基層：毫無美感

2018-03-17 18:06

扁參加陳致中造勢晚會 坐台下微笑聽演講

2018-03-17 19:42

賴清德「乾淨的煤」挨批是幹話 詹順貴緩頰

2018-03-17 14:42

影／李敖作詞「忘了我是誰」傳唱30年 情歌背後故事太驚人

2018-03-18 12:39

新聞眼／這面盾牌 美台要謹慎運用

2018-03-17 23:25

直播／李敖過世 榮總下午說明

2018-03-18 11:37

柯建銘悼念林錦芳 不捨她因司法院副院長提名遭攻擊

2018-03-17 19:38

台旅法生效 陸黨報海外網：美打「台灣牌」

2018-03-17 21:40

扁是否違反「不上台」原則 中監：蒐證後做綜合評估

2018-03-17 21:13

李敖過世 陳芳明：他是實踐型知識分子典範

2018-03-18 12:14

李敖過世 王金平惋惜：不愧為當代的傳奇人物

2018-03-18 12:00

十年前嗆陳水扁 李敖： 你不敢實行台獨！

2018-03-18 12:55

萬金石馬拉松衝衝衝 侯友宜：我要用腳把金標籤跑出來

2018-03-18 08:31

李錫錕喊話邱太三：立即廢止陳水扁保外就醫許可

2018-03-18 10:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top