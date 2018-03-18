作家李敖病逝 享壽83歲

台北榮總證實，罹患腦幹腫瘤的作家李敖今天上午離世，享壽83歲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北榮總證實，罹患腦幹腫瘤的作家李敖，近日因病況轉危，今天上午10時59分離世，享壽83歲，下午李敖家屬將出面說明。

李敖患病後，曾經非常低調地在北醫接受血液腫瘤科的化學治療，李敖第一次化療時，巧遇多年老友，他的病情才為外界所知，當時李敖只是輕描淡寫地說，他病了，語氣中給人英雄末路的遺憾之感。

幾個月後，李敖進行最後一次化療，又在北醫遇見同一位老友，他沒能馬上認出來，李敖連聲道歉，他對友人說，當時因為施打類固醇，讓他腦袋昏沉沉，不認得朋友了。李敖當時對友人抱歉的口吻，與他平日充滿自我風格的狂人狂語，非常不同，讓友人感到年邁的李敖因為重病，光華不再。前陣子，李敖同學的兒子自海外返台，想去探視李敖，但李敖不願會客，只答覆等病好了再碰面，如今已無法如願了。李敖前往北醫化療，每次都由妻子陪伴。

李敖今天病逝後，家屬透過台北榮總公關組發布新聞稿表示，李敖是在民國104年7月，因步態不穩至榮總求診，經診斷為腦幹腫瘤，在台北榮總醫療團隊的努力下，接連度過難關，也見證了李敖堅強的求生意志。另於106年4月2日住院，也順利在同年8月9日出院。

去年10月1日，李敖因肺炎入院，治療後感染病況穩定。然其後腦部磁振造影發現，原先疾病有惡化趨勢，考量李敖年事已高等身體狀況，採取保守支持治療。自11月初起，開始投與標靶藥物治療後，病況漸為好轉。但今年1月底起，標靶藥效漸失，病況急速惡化，雖肺部感染在投藥後趨穩，然電腦斷層顯現腦瘤病況惡化合併水腦加劇。近日病況轉危，李敖在上午與世長辭，享壽83歲。