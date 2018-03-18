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「不拜票、不做廣告」 李敖短暫卻精采的政治路

李敖過世 網友：以後沒有大師了！

2018-03-18 12:32聯合報 記者陳熙文╱即時報導

（翻攝李敖粉絲頁）
（翻攝李敖粉絲頁）
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台北榮總今證實，83歲罹患腦幹腫瘤的作家李敖，近日因病況轉危，今天上午10點59分安然離世，享壽83歲。醫院下午2點，李敖家屬將出面說明。消息傳出後，網友紛紛上李敖粉絲頁悼念，不少網友說：「以後沒有大師了！」，也有網友說：「台灣少了一個能說、敢說真話的人。」

李敖腫瘤
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