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「不拜票、不做廣告」 李敖短暫卻精采的政治路

李敖大師短暫卻精采的政治路

2018-03-18 12:02聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

作家李敖因病過世，享壽83歲。圖／本報系資料照
作家李敖因病過世，享壽83歲。圖／本報系資料照
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作家李敖，今日上午在台北榮總過世。李敖在2004年立委選舉時，採用「不插旗、不拜票、不發傳單、不做廣告、沒有競選總部」的方式，憑其高知名度，成為台北市第二選區得票數最低的當選人，擔任第六屆立法委員。李敖擔任立委任內問政，不時脫序演出，在當時也成為矚目焦點。

2000年總統大選，李敖獲新黨提名與馮滬祥搭檔參選。在兩岸問題上，李支持統一，主張兩岸舉行和平談判。政治立場上支持一國兩制。最後得票率僅0.13%，甚至不如無黨籍參選的許信良（得票率0.63%），成為中華民國總統直選以來最低得票率。

李敖2004年以無黨籍進入立院，反對民主進步黨陳水扁政府時期行政院提出的價值新台幣6108億元對美軍購案，在國民黨反對態度因美方壓力而軟化時，與親民黨合作推遲了軍購案的進程。

2005年3月17日，李敖在立法院程序委員會質詢國防部長李傑時，拿出狗鏈，直指台灣作為美國的看門狗卻要自費購買武器，並亮出小刀建議李傑割掉卵葩算了。

2006年10月24日，李敖為了抗議朝野各政黨議程，以個人防身的實際行動來阻擋當日程序進行。他先指出中國國民黨主席馬英九內定要讓軍購案過關，再戴上防毒面罩，表示不畏後果要求立法院程序委員會本次會議中止，希望在場委員離席；並出示個人防身電擊棒、防狼噴霧罐，對空噴射催淚瓦斯，中斷議事約20分鐘，導致許多本來看笑話的立委一身狼狽奪門而出。

2006年11月10日，李敖為了抗議軍購案通過，在總質詢中秀出了自己年輕時的裸照，當眾遛鳥。

2007年9月20日，李敖表示將投入2008年立委選舉及組織政黨。他將戶籍由台北市大安區遷至文山區，參與文山區的立委選舉，而同區的候選人包括國民黨提名的賴士葆。9月30日，李敖以宣布成立政黨「中國智慧黨」的方式，提出十點政治理念，但不成功。兩個月後，李敖發表新書《李敖議壇哀思錄》，告別政壇，專職寫作。

2011年8月10日，李敖宣布代表親民黨在台北市第8選區（文山區）競選2012年立委選舉，與當時國民黨立委賴士葆對壘，並聲稱特別選擇馬英九的故居，要衝著馬英九來揭發其為貪污份子的真相，並希望藉由參選，使特定媒體無法再封鎖其言論。然而最終以9436得票數（得票率5.08%）慘敗給賴士葆的11萬7892得票數（得票率63.43%）。

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