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「不拜票、不做廣告」 李敖短暫卻精采的政治路

李敖百年╱李敖公開退還萬寶龍 國防部灰臉

2018-03-18 11:45聯合報 記者高凌雲╱即時報導

立委李敖當年在質詢時以自己年輕的裸體照，堅決反對軍購。報系資料照
立委李敖當年在質詢時以自己年輕的裸體照，堅決反對軍購。報系資料照
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李敖一生行事作風都在挑戰體制，政治人物在李敖筆下無一倖免，李敖卻也留下了一任立委的從政紀錄，從體制外進入體制內，仍不失李敖本色，在體制內修理官員。立委收受政府或民間企業昂貴禮品，在立法院早是公開秘密，李敖公開退回國防部致贈的昂貴萬寶龍鋼筆，讓國防部難堪。李敖沒有留下重要的立法紀錄，卻有不少經典問政場景。

國防部長期以來是封閉機關，不太在乎外界評價，對於自己許多規定，國防部也常搞不清楚。李敖立委任內，發現國防部訂有三軍服飾規定，其中規定陸戰隊軍官應該穿黃皮靴，國防部從來沒有按照自己規定穿著軍服，又不修改這個規定。李敖纏上了當時海軍陸戰隊上將陳邦治，因為陳邦治到立法院開會時，穿著黑色皮鞋，與國防部規定的黃皮靴不同，陳邦治身為陸戰隊最高階軍官，卻連自己都搞不清楚國防部有這個規定，成了政壇大笑話。

李敖把國防部丟在一旁的冷門法規翻出來，證明國防部的將領連自己訂的服制條例都不遵守，國防部口口聲聲的依法行政，立刻成了鮮明對比。顏面盡失的國防部，只好趕快請行政院廢止這項過時法令，李敖一個小小舉動，讓外界看到當時歸類為陳水扁系統的國防部高級將領多麼顢頇。

當時國防部長李傑為了拉攏與李敖關係，幕僚建議買鋼筆贈李敖，以為贈筆給作家，應該是很合適的。未料，李敖並非一般立委，特立獨行的李敖，利用開會期間公開退回這支鋼筆，讓國防部非常難堪。

從政的李敖，對官員質詢很不客氣，但對其他人卻很禮貌，李敖只擔任了一屆立委，後來的單一選區制，是國民黨、民進黨兩大黨合謀的新選制，是保障大黨當選，排擠小黨，單一選區制後，像李敖這樣桀驁不馴的人，就不容易當選，選民也失去了一個另類選擇。

李敖國防部陸戰隊
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