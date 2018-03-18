被李敖纏上無盡的噩夢

2018-03-18 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 高凌雲 ╱即時報導



李敖。報系資料照 分享 facebook 李敖在大陸東北出生，早年東北多為關內遷移開拓的漢人，因為生活條件艱苦，養成強悍民風，李敖與其先祖一般，一生敢鬥敢爭，至於所爭所鬥，是否盡如人間是非正邪，那就因人而異了。但凡被李敖纏上，那不是一時半載的紛擾，而是無止盡的文字噩夢，因為李敖會窮盡一切，訓詁考據，引用資料，出版書籍，留下紀錄，這下子，對方就真是百口莫辯了。

年輕時的李敖，為了找工作，敢與中研院院長王士杰爭鬥。王世杰擔任過外交部長與總統府秘書長，外蒙就是在王世杰手上丟失的，王世杰任職中研院時，在國府政壇上已是走下坡，但王世杰與蔣中正、陳誠都有很好交情。李敖與王世杰發生恩怨時，不過是個剛出社會的年輕小伙子，如何能與往來國府高層密切的王世杰鬥，李敖卻與王世杰糾纏多年，讓王世杰苦不堪言。

李敖這位年輕人竟也出現在王世杰私人日記當中，可見得王世杰對李敖感受有多深，王世杰在1963年9月10日記載，「台大畢業生李敖甚有才華，與胡秋原涉訟（彼此均以誹謗訴由），余頗欲成全李敖學業，勸彼等中止訴訟，但似不能說服胡秋原。」

1967年12月22日，王世杰日記有這樣的記述，「近日李敖等勾結中研院一二不肖職員，刊一單張半月刊，對余攻擊，其所歪曲控制之言，均不值辯駁。李敖經人介紹至中研院史語所，余因該所所長極鄙其品德，未予接受，遂對余怨而銜恨。」

李敖在回憶錄也留下與王世杰的糾紛，起源於梁實秋幫李敖寫信給王世杰與史語所所長李濟介紹工作，梁實秋幫李敖找工作，還是余光中親口告訴李敖。梁實秋沒有幫上忙，李敖因故未能進入中研院工作，從此纏鬥多年，後來更寫書修理王世杰與李濟，偏偏李敖的著作，總是賣得不錯，在大學生之間口耳相傳，尤其這種挑戰學界權威的死纏爛打風格，更讓學生風靡。

李敖與新黨主席郁慕明曾對簿公堂，因為郁慕明擔任發行人的秋海棠雜誌，在1983年刊出一篇文章攻擊李敖，李敖免不了興訟習慣，郁慕明雖然打贏官司，卻怕李敖纏功，選擇與李敖和解，和解條件是郁慕明必須買李敖在林肯大廈的房子，後來台北房地產價格攀高，郁慕明反而因為李敖賣房子小賺一筆。郁慕明是少數被李敖纏上，最後還能賺錢的人。