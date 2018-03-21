草莓族、水蜜桃族 這群曾經未來主人翁！

2018-03-21 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



「突然想起了遙遠的過去未曾實現的夢，曾經一度人們告訴你說你是未來的主人翁。」－「未來的主人翁」、羅大佑

1988年，台灣解除戒嚴，前總統蔣經國於年初逝世，台灣正式揮別威權時代，走向百家爭鳴的新紀元。民主自由就在轉角、垂手可得，社會也正品嚐國家經濟奇蹟後的甜蜜果實。那一年夏天，台灣股市飆漲，3個月內點數3級跳，6月5000點、7月6000點，8月一舉突破8000點大關，年度經濟成長率達8.14%－那是一個只望得見美好的年代。

當時，老一輩的人總喜歡稱孩子們是國家未來的主人翁，彷彿他們要接管一座取之不竭的財庫，打從出生就踏上一條好還會更好的康莊大道。

如今，1988年的新生兒即將邁入30歲，告別「青年」兩字，再沒有人稱呼他們為國家的主人翁。那是一個被遺忘的名字。

儘管失去冠冕堂皇的頭銜，這個世代卻換得更多稱號。有很多年，年輕人繼承父母「草莓族」、「水蜜桃族」等標籤，成為低抗壓、不努力的水果一族，然而有一天標籤不再侷限於「族群」，也不再是一個暫時的階段，成為一整個世代的包袱：崩世代、逃世代、厭世代等，不一而足。

那一群30年前呱呱落地的嬰兒，以及之後之後的每一個孩子，經歷過物質最豐盛、思想最奔放的璀璨記憶，終究沒能活出上一代人的期待與厚望。接受聯合報願景工程採訪的苗博雅說，年輕人活在神話破滅的過程當中。

「我們出生的不夠早，不夠早到一直活在神話裡面，我們也出生的不夠晚，不夠晚到我們出生的時候已經民主化了。」苗博雅認為，年輕世代一直以來處在「圖文不符」的矛盾裡，過去學整個中國大陸都是我們的，十大建設、台灣經濟奇蹟很棒，直到出社會才發現神話的泡泡在我們眼前破掉。

年輕人對一切產生質疑，但除了困惑，還有壓力，因為過去成功的經驗太成功了！苗博雅說，父母那輩堪稱台灣經濟成長果實最大的受益者，他們出社會的時候，是他們在挑工作，不是工作在挑他們；當他們在賺錢白手起家的時候，正好是台灣經濟的擴張期，可是到年輕人這一代卻不然。

「上個世代的人會告訴你說，以前我們只要肯吃苦一定可以成功，那為什麼你們現在不能成功，一定是因為你們不能吃苦。這個壓力是沈重的。」

但這個邏輯有所本嗎？究竟是年輕人輸給自己，還是世界打敗了年輕人？中研院社會學研究所副研究員林宗弘認為，原因傾向後者。

長期研究台灣世代所得的林宗弘表示，世代與世代之間的所得有明顯的落差，光是1980年以後出生投入勞動市場的勞動者的所得就比上一代低一截。而他的說法並非空穴來風。

林宗弘與師範大學教育學系教授張宜君合作調查，發現國內所得在2000年之後顯著下滑，尤其08年金融海嘯衝擊整體經濟市場，國內所得直到2015年才回到2000年的水準。

同時他們也以每5歲為一組，將就業者分作11個年齡層，分析他們1995年至2015年的所得狀況，結果發現出生年介於1950年到1975年的就業者所得明顯高於其他世代，堪稱「時勢造英雄」，而年輕人則普遍「生不逢時」。

他還發現，台灣自1997年以來創業機會大幅衰退，中小企業歇業的風險提高，新創業者的資金存活門檻上升至平均3000萬元以上，造成年輕新創業者的創業困難。林宗弘指出，甚至房地產與金融商品投資的分佈同樣出現世代差異。

2017年5月23日，台股史上第5度站上萬點大關，甚至破萬天數創紀錄，年底更史無前例以萬點封關，然而股市長紅，過去舉國歡騰的盛況卻不再見。

林宗弘解釋，90年代第一次創下上萬點紀錄，當時有超過9成的資金是散戶，現在僅有4成，消失的5成被法人與外資取代，甚至餘下的散戶都不再是一般散戶，而是專業操作的小股東。他指出，這些分眾也存在世代差異，較易取得房地產與金融投資商品的上一個世代可以持續獲利，令後進世代無力進場。

根據中研院院士朱敬一等人的研究，所得前5%的族群與所得後5%的族群的所得比例已逼近百倍，代表社會不僅僅存有所得差的問題，還掉入世代階級化的深淵。

林宗弘強調，在所得和財富雙重不平等之下，政治與社會的話語權同樣集中在老一輩的人身上，造成青年的普遍被剝削感，以及現在的世代衝突。他坦言，就算上一代將財富與權力過繼給下一代，也只是階級的繼承，並非財富流動。

不過國內的青年困境其實無需複雜的數據即可驗證。根據勞動部2017年調查，15~29歲的青年平均月薪為29427元，而據衛福部統計，全國最低生活費為12388元，在台北市則高達16157元，代表年輕人需用近半的薪資維持生計。而國家長期居高不下的房價所得比（2017年為9.46倍，台北市為15.64倍、新北市為12.7倍）更讓年輕人安家置產的夢想成天方夜譚。

文化大學勞工關係系教授李健鴻也點出，薪資持平及工時拉長的惡劣工作條件導致青年失業率攀高。根據勞動部統計，2016年30歲以下年輕失業人口已超過20萬人，李健鴻更透露30歲以下的青年畢業生從事非典型勞動，如時薪制、約聘、派遣或承攬等人數從2011年的10萬5千人在5年之間增加2萬人，若再加上放棄就業的失志青年，有超過30萬青年看不到未來。

他直言，這群年輕人工時不穩定，盼不到升遷機會，如何會想生兒育女，如何對未來抱持樂觀，將演變成嚴重的國家危機。而厭世也變得理所當然。

「我覺得厭世代就是低薪、過勞跟沒有希望吧。」今年30歲，接受願景工程訪問的網路插畫家厭世姬經常在網路上創作。偏愛畫動物的她尤其喜歡將現代年輕人的潛台詞以動物化身說出來，博得許多年輕人的共鳴。

「一開始只是單純畫畫而已，我不知道是我個性問題還是怎樣，我畫出來的動物就很衰，我沒有想說我今天要畫一隻很衰的動物，可是畫出來就是很衰。」

賣過保險，也曾在出版社工作，厭世姬對於這個世代的體悟是，人生還沒有到山窮水盡，但看不到未來。「我也餓不死、可是也覺得賺不到什麼錢，一個月了不起我可以存個一萬塊好了，一年才12萬，什麼時候可以買房子，基本上是不可能。那時候就覺得每天無聊上班、下班，好像人生就是這樣，所以畫出來的東西就帶一點厭世感。」

卡在一個工時將就、薪資將就，一切將就的人生旅途，年輕人對生命有不同的質問。

今年同樣30歲的小Sa（化名）已經失業半年，但她坦言工作並不難找，「（其實）要有工作就會有工作」，困難的是如何說服自己嚥下一個剁剁逼人的人生。小Sa說，年輕人永遠有工作的選擇，但眼前的選擇永遠都是要把自己塞進一個模型裡面，強迫自己被裁切成不同的形狀，卻不是去發現自己真正的模樣。

「台灣的年輕人從畢業的那一刻起就被丟入社會去廝殺，」小Sa說。「你幾乎在這個社會的水池裡是沒有選擇的，一定要抓住一個（工作）的救生圈，但那僅是暫時喘息，不代表你脫離溺水危機。」

小Sa很感慨。她直言，「（年輕人）從求學的階段開始，就像鴨子一樣被趕著趕著，最後掉到那個（社會的）水池裡，然後掙扎，可能人生就過完一半，何曾有機會去放空，去梳理你真正想要去嘗試的是什麼？」

小Sa想問的是：「我的人生到底要什麼？難道一輩子庸庸碌碌，汲汲營營領別人的薪水，只為了『活著』這件事情？」小Sa不解何以大人對人生的想像如此貧乏，好像不趕快找一份工作就是不負責任的表現。「可是我認為對人生負責任，是要對自己的身心靈都負責任，」她斬釘截鐵的說。

小Sa同現代許多年輕人的想法，對人生的想像不單求一個溫飽，還包含對幸福的思索與追逐。今年43歲的導演宋欣穎認為，幸福不該只是哲學家的質問，而是每個人都該去問的問題。介於兩代人中間，宋欣穎所拍攝的動畫電影「幸福路上」，故事開頭就點出世代迴異的幸福觀。

她觀察到在過去相對保守的年代，社會的資訊和價值很單一，大家不會想太多，以她藍領階級的父母為例，真的認為賺錢、有飯吃、把孩子拉拔長大就是幸福，縱然少數人心裡懷疑也不敢問，但歷經經濟和政治的開放後，大家對幸福的想像變多，有餘裕去思考自己的心靈和靈魂，乃至於對社會民主價值的追求。宋欣穎直言，現代人很難再走回頭路，去認同吃飽就是福。

前國策顧問、現大塊文化董事長郝明義則有更清楚的歸納。他以35歲為分水嶺，形容兩代人是分別生活在陸上和海上的兩群人。陸上的人尊崇穩定、秩序，尊重權威，相信自上而下的分配；海上的人習慣變動、自由，愛惜個人意志，追求公平透明的分配。

他認為兩代人之所以從「量變」到「質變」是因為彼此的成長環境全然相異。他說，上一代人習以為常的威權、國族身份和生活方式隨著時代演進而崩塌，他們確實經驗改變，但30年前出生的年輕人一來到這個世界上，這些東西已面目全非，光是呼吸成長的記憶就不一樣，兩者在思維上自然截然不同。

於是年輕人就此出海，迎向一個更寬廣、但浮動的世界。離開劃地就能為界的土壤，年輕人雖祈求一帆風順，但海象險惡，無可避免要面對巨浪、海盜，甚至大海怪。年輕一代在遭遇時代打擊、吞噬，支離破碎的同時，可能耳聞的卻是陸上人的指點、不解及責罵。

先不論陸地上的居民能否救濟遠洋上的人，究竟兩邊人能不能理解彼此站在不同的地上，找到雙方能認識、相擁的港口，讓彼此靠岸，似乎成為兩代人更迫切的課題。

台大準校長管中閔說他能夠理解現代年輕人的困境。當他聽見草東沒有派對唱「我給不起」的時候，他聽到的不是年輕人給不起什麼，而是上一代人給不起下一代希望。他直言今天台灣經歷全球化和經濟發展的問題，年輕人看不到機會，有些人甚至不得已選擇逃避，造成世代落差的惡化。

管中閔坦言，對於大時代的困境與結構，他也無能為力，但可以選擇聆聽，可以喊加油。他說，年長一輩能扮演輔助的角色，但別想著去強迫年輕人做什麼，那是年輕世代所不能接受的，而年輕人面對困境，重要的是要自己想，找出屬於自己的方法。

管中閔說，他並不認為現代年輕人是「魯蛇」。這份諒解來自於他也曾被定義為魯蛇。他形容自己曾經也留過長髮，被父親拿著剪刀追在後面；他也曾經把香菸、麻將和搖滾樂當作生命的全部；他也曾經有過很多社會瞧不起的目標：「我希望我的麻將打得愈來愈好，最好在我的額頭上一摸就知道什麼牌，高中時候的志向是希望撞球打到全台北第一名。」

「你不能說我沒有目標，我（當時）很有目標。」管中閔認為，所謂的魯蛇不過是你喜歡做的事情不是社會所認可的，如此而已。

電影「海闊天空」有這麼一句台詞：「我們都希望有人能告訴我們該怎樣生活，這個問題只有自己能夠回答，因為生活是靠我們自己創造的。」上一代有上一代的痛，這一代有這一代的苦。電影主角得穿越時空，才真正體諒兩代人的苦衷。