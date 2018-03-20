歐盟：俄大選有缺點 違反國際標準

2018-03-20 01:25 中央社 布魯塞爾19日綜合外電報導



歐洲聯盟今天指出，俄羅斯總統普亭連任成功的這次選舉，出現了一些「違反規範之處和缺點」，與國際標準牴觸；這指的是媒體報導一面倒以及政治自由受限。

歐盟發表聲明說：「我們期望俄羅斯能處理歐洲安全暨合作組織旗下民主體制與人權辦公室（OSCE／ODIHR）觀察員所通報的違反規範之處和缺點，因為這些問題有違俄國對歐安組織的承諾以及俄國的其他國際義務。」