親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
俄羅斯總統大選
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

歐盟：俄大選有缺點 違反國際標準

2018-03-20 01:25中央社 布魯塞爾19日綜合外電報導

歐洲聯盟今天指出，俄羅斯總統普亭連任成功的這次選舉，出現了一些「違反規範之處和缺點」，與國際標準牴觸；這指的是媒體報導一面倒以及政治自由受限。

歐盟發表聲明說：「我們期望俄羅斯能處理歐洲安全暨合作組織旗下民主體制與人權辦公室（OSCE／ODIHR）觀察員所通報的違反規範之處和缺點，因為這些問題有違俄國對歐安組織的承諾以及俄國的其他國際義務。」

俄羅斯選舉蒲亭

相關新聞

普亭：削減軍事支出 竭力化解國際爭端

2018-03-19 23:02

安倍賀普亭連任 雙方同意共促北韓非核化

2018-03-19 22:43

俄媒：西方排擠俄羅斯 助普亭大勝

2018-03-19 22:43

普亭再連任總統 俄國面臨5大經濟挑戰

2018-03-19 22:22

美媒：普亭連任成功 俄國與西方衝突將惡化

2018-03-19 21:22

普亭強勢連任 卻恐得擔心如何安全交棒

2018-03-19 20:16

普亭經濟學見效 對歐美見縫插針恐不利

2018-03-19 16:41

普亭得票逾7成6 第2高票才1成多

2018-03-19 14:58

普亭壓倒性勝選 幕僚：感謝英國

2018-03-19 14:51

影／普亭高票當選 遭批「後蘇聯時代最骯髒」選舉

2018-03-19 14:48

被抓到做票？普亭勝選蒙陰影

2018-03-19 13:56

推升投票率 俄羅斯總統大選傳強迫投票

2018-03-19 12:36

普亭贏俄總統大選 18年掌權記未完待續

2018-03-19 12:13

一人多投、配票動員：普丁大勝的黑箱選舉操作？

2018-03-19 11:42

普亭下一步？分析家：與西方國家衝突升高

2018-03-19 11:20

普亭再掌權6年 俄2024年將成何種光景

2018-03-19 10:09

普亭4.0時代來臨！ 上任首要任務恐是如何安全退場

2018-03-19 10:09

普亭得票率近77% 投票舞弊違規亂象為勝選蒙上陰影

2018-03-19 10:06

普亭料連任至2024年 在位僅次於史達林

2018-03-19 09:26

重磅廣播／普丁立志傳？俄羅斯「新沙皇」的煉成

2018-03-19 09:13

普亭謝票 呼籲全民團結迎向遠大前景

2018-03-19 05:25

普亭迎向連任 反對派指控選舉舞弊

2018-03-19 05:21

俄羅斯中選會初步計票 普亭得75%

2018-03-19 05:12

與西方走向敵對 普亭將獲壓倒性勝選

2018-03-19 03:53
看更多

熱門文章

「該一展身手了」成遺言 太陽劇團空中飛人表演新招摔死

2018-03-19 08:42

美國騙很大 普亭全面翻臉

2018-03-19 23:04

承認收賄 南韓檢察官請求逮捕李明博

2018-03-19 16:59

蘋果螢幕組裝廠曝光 跟台灣有什麼關係？

2018-03-19 12:15

20年前中樂透成億萬富翁 如今因10度搶銀行入獄

2018-03-19 16:50

雙面諜中毒案大突破！神經毒劑恐藉汽車通風系統散播

2018-03-19 11:08

網友愛問「哪裡買？」 讓Google想到新方式賺錢

2018-03-19 14:21

美股開低 臉書大跌5.0%

2018-03-19 22:40

今天開盤前 本周不可不知的五件國際事

2018-03-19 06:46

獎金3000萬！英女教師為移民學35種語言 奪全球教師獎

2018-03-19 12:22

普亭得票率近77% 投票舞弊違規亂象為勝選蒙上陰影

2018-03-19 10:06

破日本最快紀錄 高知櫻花今滿開、東京估周末滿開

2018-03-19 16:16

英鎊勁升1%！歐盟、英國達過渡協議 2020年底結束

2018-03-19 21:24

庫許納的公司生財有道？申報不實文件 趕走老租客

2018-03-19 13:22

川普轟通俄調查 同黨議員警告勿跨越紅線

2018-03-19 07:01

鑽制裁漏洞！北韓去年靠出口它 順差大增2.39億元

2018-03-19 23:12

影／太陽劇團佛州表演意外 空中飛人摔落重傷不治

2018-03-19 12:44

彭博：蘋果傳自行開發螢幕 以替代三星螢幕

2018-03-19 09:26

普亭下一步？分析家：與西方國家衝突升高

2018-03-19 11:20

影／普亭高票當選 遭批「後蘇聯時代最骯髒」選舉

2018-03-19 14:48

人倫悲劇！疑搶不贏電玩遙控器 9歲弟拿槍打死13歲姐

2018-03-19 17:02

俄羅斯中選會初步計票 普亭得75%

2018-03-19 05:12

企圖超越三星等對手 蘋果傳祕密研發螢幕

2018-03-19 12:42

前加泰主席：後悔沒早一步宣布獨立

2018-03-19 10:22

普亭4.0時代來臨！ 上任首要任務恐是如何安全退場

2018-03-19 10:09

曾牽線俄川普大樓 通俄案關鍵人自曝是CIA臥底

2018-03-19 06:40

影／史上最大規模 臉書用戶個資被不當挖掘

2018-03-19 18:27

台股ADR上周五除中華電外全跌

2018-03-19 06:57

美副財長稱口誤：與中國停止經濟對話的說法不正確

2018-03-19 14:42

普亭經濟學見效 對歐美見縫插針恐不利

2018-03-19 16:41

新男性避孕藥DMAU 有效不影響性慾

2018-03-19 23:19

普亭再掌權6年 俄2024年將成何種光景

2018-03-19 10:09

英15世紀酒吧要改建公寓 居民不捨募4千萬買回

2018-03-19 14:55

翁山蘇姬稱身體不適 臨時取消雪梨公開演講

2018-03-19 18:02

一點都不浪漫！澳洲濱海小鎮叢林大火 居民沙灘大撤離

2018-03-19 14:54

南韓下屆總統人選安熙正否認性侵 稱雙方你情我願

2018-03-19 15:44

影／這位理髮師好神！在顧客頭上剪出明星頭像

2018-03-19 11:35

開張2個月 亞馬遜無人商店受熟客歡迎

2018-03-19 17:24

以色列：法領事館工作人員自加薩走私數十槍枝

2018-03-19 16:21

想開除穆勒？ 兩黨議員警告川普：你可能因此下台

2018-03-19 15:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top