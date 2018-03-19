普亭4度入主克宮 核心圈面孔有哪些

2018-03-19 23:43 中央社 莫斯科19日綜合外電報導



俄羅斯總統普亭昨天一如預期第4度當選總統，但對於身邊的核心圈人士是否會有異動諱莫如深。

從常被媒體點名官位不保的總理麥維德夫（DmitryMedvedev）到外交老將拉夫羅夫（Sergei Lavrov），法新社整理了普亭總統新任期伊始，核心圈面孔有哪些。

●忠心耿耿總理麥維德夫

普亭2008年欽點當時還默默無聞的麥維德夫出任總統。他在當了4年總統後，依照之前寫好的劇本，和普亭互換職務，讓他重返克里姆林宮，自己則當他的總理。

麥維德夫近年來退居邊緣角色。2017年，反對派政治人物和反貪腐部落客納瓦尼（Alexei Navalny）揭露他的財富，意外引發針對他的大規模抗議活動。

麥維德夫經常被俄國媒體點名為將遭開除的官員。普亭這次低調的競選活動雖不見他的身影，但普亭從未在公開場合否認對他一向忠誠的麥維德夫。

●軍事大將蕭依古

蕭依古（Sergei Shoigu）是俄國軍隊現代化的功臣，近來和俄國在敘利亞打勝仗有關。

自2012年擔任國防部長迄今，蕭依古是少數不屬於普亭任職聖彼得堡市政府期間一幫親信的核心圈成員之一。

62歲的蕭依古出生於西伯利亞地區偏遠的土瓦共和國，他在任職緊急事務部近20年期間，大刀闊斧改革，證明自己是個成功的管理者。

在普亭出席的各項國家場合中，身旁經常看到蕭依古的身影，無論是在土瓦垂釣，或在遠東地區追蹤老虎。

●俄國傳聲筒拉夫羅夫

拉夫羅夫（Sergei Lavrov）自2004年出任外長以來，受到國際尊重，但近年來在俄國和西方關係動盪下，似有倦勤跡象。

67歲的拉夫羅夫是態度強硬的協商者，在全球捍衛莫斯科的立場，幾乎天天為烏克蘭問題和敘利亞危機發表看法。

●國家資本主義門面謝琴

謝琴（Igor Sechin）是普亭的老友，掌管國營俄羅斯石油公司（Rosneft），即使面臨排山倒海的個人批評，仍將Rosneft轉型為全球巨擘。

他常被稱為俄國權力第2大的人物，得罪不起。他甚至能讓內閣部長下台，像是反對Rosneft重新出售Bashnet案的前經濟部長伍留卡耶夫（Alexei Ulyukayev）。伍留卡耶夫去年在Rosneft總部涉嫌收賄被捕，他聲稱自己受到陷害。

儘管法官多次傳喚謝琴出庭，但他從未出庭，伍留卡耶夫去年12月因收賄案被判8年徒刑。

●正統經濟學家納比烏林娜

納比烏林娜（Elvira Nabiullina）是知名經濟學家，她在2013年跌破外界眼鏡被任命為俄國央行總裁。由於她和克里姆林宮的關係密切，外界憂心央行難保獨立地位。但這些疑慮並沒有成真。

金融圈接受納比烏林娜處理俄國2014年嚴重經濟危機的方式。危機期間，俄央行採取了有時候會被認為是不受歡迎的方法，協助避免經濟崩潰。

●改革者古德林

從2000年擔任財政部長，直到2011年遭麥維德夫開除，古德林（Alexei Kudrin）從未遠離政壇。身為海外欣賞的自由派，古德林利用他的獨立身分，經常接受有關經濟議題的訪問。

古德林在競選期間擔任普亭的顧問，重返政治是非圈，最近還接受「新聞報」（Vedomosti）訪問，暢談他若當上總理將有哪些作為。

古德林重回政府當官雖然可能性不大，但對希望俄國和西方關係正常化的人士來說，不啻是一大禮物。