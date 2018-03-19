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俄總統普亭連任 德國反應冷淡

2018-03-19 23:43中央社 柏林19日專電

俄羅斯總統普亭高票連任，不過德國政府反應冷淡，總理梅克爾甚至不願公開祝賀，顯示西方與俄國的緊張關係絲毫沒有緩解的跡象。

梅克爾的發言人塞柏特（Steffen Seibert）今天表示，梅克爾「已獲悉」俄羅斯的選舉結果，她「很快」就會寫信向他道賀，信的內容包括雙邊關係的挑戰，例如烏克蘭和敘利亞的衝突。

德國國防部長范德賴恩（Ursula von der Leyen）接受「畫報」（Bild）網站訪問時則明白指出，最近這幾年普亭不斷挑釁和挑起衝突，俄國如果繼續維持侵略性，德國就必須抵抗，「普亭不是敵人，但也早就不是夥伴。」

沒有實權的德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier），則公開對普亭成功連任表示道賀，他期許普亭任內能「阻止歐洲大陸和俄羅斯之間繼續疏離」。

史坦麥爾強調，德國與俄羅斯的關係向來密切，但「我們今天離這個目標很遠，懷疑、擴軍和不確定感讓雙邊關係更加不穩定」。

自從俄羅斯2014年併吞烏克蘭的克里米亞半島以來，西方與俄國的關係就逐漸交惡，一名俄羅斯的雙面間諜本月稍早在倫敦遭下毒，英國懷疑是俄羅斯所為，更讓關係近一步惡化。

俄羅斯蒲亭德國

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