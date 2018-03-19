美國騙很大 普亭全面翻臉

2018-03-19 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



普亭。歐新社 分享 facebook 俄國總統普亭2000年起掌權，前14年原本不輕易對外用兵，唯一一次是2008年短暫出兵喬治亞，但2014年起「性情大變」，不僅干預烏克蘭內戰、兼併克里米亞、派兵介入敘利亞內戰，還涉嫌影響2016年美國總統大選，處處跟美國作對，根據近日公布的普亭談話內容，轉變的關鍵，很可能就是俄國在2014年烏克蘭亂局中，被美國「粗暴且明目張膽地」騙了。

2014年2月，烏克蘭因親俄和親歐盟勢力相持不下，深陷反政府抗議潮，親俄的烏克蘭總統亞努科維奇跟反對派三名領袖簽署權力分享協議，政府同意不對示威者動武，並在幾個月內完成憲法改革，年底重選總統。俄國RT電視台指出，亞努科維奇此舉等於向反對派大幅讓步。

普亭在本月7日發布的紀錄片「2018世界秩序」中受訪，他回憶說：「有件事大家不知道，當時美國打電話給我們，請求我們竭盡全力，確保亞努科維奇不動用軍隊鎮壓反對派，好讓反對派離開廣場和政府大樓，並將協議付諸實行。」

普亭說，俄國同意了，不料隔天烏克蘭就發生武裝政變，反對派占領國會，自行任命代理總統，亞努科維奇被推翻逃往俄國。普亭說，美國在政變發生之際完全不理俄國，「他們好歹可以打個電話給我們，做點事，解釋一下，表明會解決問題恢復烏克蘭法治」。

然而，普亭說，美國連一通電話都沒有，反而「全力支持反對派發動政變，這可是他們親手做的好事，是他們把自己逼到牆角」。

普亭指出，這是美國「第一次如此粗暴和明目張膽地欺騙」俄國，也是美國第一次這麼快就食言，美國甚至沒有透過適當管道說明這樣做的理由。普亭強調，烏克蘭跟俄國「有幾百年的特殊關係」，兩國的製造、能源和運輸系統整合在一起，美國「怎能不顧這些？」

其實在2014年之前，普亭對外相當謹慎，就算2008年入侵喬治亞，既沒把喬治亞總統薩哈希維利趕下台，也沒兼併喬治亞自治州「南奧塞梯亞」和自治共和國「阿布哈茲」，而且戰爭為期不長，俄軍不到一個月就撤離。

拿烏克蘭2004年的「橙色革命」對照，也能看出普亭的轉變。當年親俄的亞努科維奇第一次被迫下台，繼任的尤申科力推烏克蘭加入北約，普亭只是發發牢騷、調漲天然氣價格，大抵只作壁上觀。